Travail gouvernemental : RENFORCEMENT DE CAPACITÉS DES CONSEILLERS JURIDIQUES DES DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS

Le séminaire sur le travail gouvernemental à l’endroit des conseillers juridiques des départements ministériels a débuté hier au secrétariat général du gouvernement. Son objectif global est d’améliorer le processus de traitement des projets de loi, d’ordonnance, de décret et d’arrêté. Les objectifs spécifiques de ce séminaire qui prend fin aujourd’hui, visent à familiariser les participants avec les bonnes pratiques de rédaction des textes législatifs et réglementaires, de contribuer à faire respecter les délais de traitement des dossiers inscrits au programme de travail gouvernemental, d’assurer une bonne coordination de l’action gouvernementale. Il s’agit également de développer des outils d’analyse et de compréhension des différentes étapes du travail gouvernemental et partager, avec les collaborateurs extérieurs du secrétariat général du gouvernement, les meilleures pratiques en matière d’élaboration, de suivi et de mise en œuvre du travail normatif du gouvernement.

L’ouverture des travaux était présidée par le secrétaire général du gouvernement, Mme Sanogo Aminata Mallé. Dans son intervention, elle a noté que ce séminaire contribuait à créer les conditions d’une synergie d’actions indispensable entre le secrétariat général du gouvernement et les départements ministériels pour l’amélioration de la qualité des documents soumis à la délibération du Conseil des ministres. «Il donnera l’opportunité au secrétariat général du gouvernement de recenser et d’examiner avec vous les difficultés et préoccupations qui entravent le bon déroulement du travail gouvernemental», a-t-elle ajouté. Enfin, le secrétaire général du gouvernement dira que cette session permettra de rappeler les principes directeurs des actes législatifs, réglementaires et administratifs relatifs aux règles et procédures de travail gouvernemental. Ce rappel, a précisé Sanogo Aminata Mallé, s’inscrit dans le cadre d’une meilleure prise en compte du genre, des plans de carrière et des cadres organiques dans les propositions de nomination pour éviter d’éventuelles frustrations.

Massa SIDIBÉ