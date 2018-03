Transports et Désenclavement: MOULAYE AHMED BOUBACAR EN VISITE D’INSPECTION À SIKASSO

Le transport, comme chacun sait, est un maillon essentiel dans le processus de développement d’un pays. Aussi, la région de Sikasso étant, par excellence une importante zone de production agricole, le transport routier y est devenu l’une des activités phares. Dans la perspective de redonner un nouvel élan au secteur, le ministre des Transports et du Désenclavement, Moulaye Ahmed Boubacar, vient d’y effectuer une visite d’inspection.

La première étape de cette visite de terrain a concerné la ville de Kadiolo où le ministre a procédé à l’ouverture du Bureau de la subdivision des transports terrestres et fluviaux du cercle. Désormais, les transporteurs de ce cercle n’ont plus besoin d’aller à Sikasso ou Koutiala pour faire leurs permis, cartes de transport, cartes grises. Au nom de la population, le maire de la Commune rurale de Kadiolo, Mamadou Sylla, a salué les efforts de nos plus hautes autorités. Le porte-parole des transporteurs, Boubacar Sidiki Koné, s’est, lui aussi, réjoui de cette action du gouvernement qui vient de mettre fin au calvaire que vivaient les transporteurs depuis des années. En effet, l’ouverture de cette structure vise à tenir compte des besoins des populations de la ville et environs, en matière de service de transport. Le gouvernement a une ferme volonté de rapprocher l’administration des populations et d’améliorer la qualité du service public, a expliqué le ministre.

Rappelons que la ville de Kadiolo est traversée par le 2ème corridor d’approvisionnement de notre pays. Elle est la porte d’entrée sur le territoire national à partir de Zégoua. Du coup la nouvelle subdivision répondra aux besoins concernant l’organisation des transports et la délivrance des documents de transports comme les permis de conduire, les cartes grises et les cartes de transport. Moulaye Ahmed Boubacar a saisi l’opportunité pour exhorter les transporteurs à payer les redevances afin que les routes puissent être entretenues. Il a aussi demandé à la direction régionale de veiller non seulement sur la qualité des services, mais aussi sur l’entretien des locaux et le respect des heures de travail.

Après Kadiolo, la délégation inistérielle s’est rendue au poste frontalier de Zégoua où les services fonctionnent correctement. Les responsables de ce poste ont exprimé leurs doléances au ministre qui s’est engagé à trouver des solutions. La mission a ensuite visité les sites des projets d’assistance à la marchandise dans la région de Sikasso. Il s’agit, notamment de la construction du poste de contrôle juxtaposé de Zégoua sous l’égide de l’UEMOA. Cette infrastructure permettra de regrouper les postes de contrôle routier ivoirien et malien sur un même site. Le chef du département a déconseillé l’utilisation illicite de ce site reversé uniquement aux engins de transport. En outre, Moulaye Ahmed Boubacar a pu s’imprégner de l’état d’avancement des travaux de modernisation et d’optimisation des recettes de péage et pesage du poste de Zégoua. Un projet qui vise à faire face au flux du trafic. Il a aussi visité le site du port sec de Sikasso ( 50 ha).

Enfin, le ministre des Transports et du Désenclavement a échangé avec le Conseil malien des transporteurs routiers et la direction régionale des transports terrestres et fluviaux de Sikasso sur la réorganisation du secteur.

Babba B.

Coulibaly