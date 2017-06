Transfert : LE BARÇA REVIENT A LA CHARGE POUR OUSMANE DEMBELE !

Ce n’est pas un secret, le FC Barcelone adore Ousmane Dembélé. Et la réciproque est également vraie puisque l’ancien Rennais n’a pas caché son admiration pour le club catalan. Courtisé par les Blaugrana l’an dernier, l’ailier avait décidé de poursuivre sa carrière du côté du Borussia Dortmund pour disposer d’un temps de jeu important. Un choix gagnant pour l’international tricolore, qui a explosé sous les couleurs de la formation allemande et s’impose désormais comme un titulaire en équipe de France.

Des performances remarquées qui n’ont pas échappé au Barça… En tout cas, Ousmane Dembélé figure toujours dans les petits papiers de la formation ibérique. Et si ses prestations ont été appréciées, c’est surtout la situation actuelle de Dortmund qui suscite l’attention du Barça.

En effet, les Blaugrana veulent revenir à la charge pour le Français afin de profiter des départs au BvB d’après El Mundo Deportivo ! Avec la fin de l’aventure de Thomas Tuchel sur le banc et la probable vente du buteur Pierre-Emerick Aubame-yang, les dirigeants barcelonais ont l’impression qu’il y a un coup à jouer dans le dossier Ousmane Dembélé, qui aurait indiqué qu’il était prêt à venir.

Malgré tout, un transfert cette année s’annonce compliqué. Et pour cause, l’international français est sous contrat avec le BvB jusqu’en juin 2021 et ne sera pas une cible facile pour Barcelone. Cependant, avec sa puissance financière, le récent 2e de la Liga dispose des moyens pour faire craquer Dortmund avec une offre impossible à refuser. Mais une question va se poser : le joueur formé à Rennes a-t-il un intérêt à rejoindre le Barça dès maintenant ? A un an de la Coupe du monde 2018, Ousmane Dembélé prendrait un énorme risque en partant pour la Catalogne, où il évoluerait forcément dans l’ombre du trio composé par Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar. Mais en poursuivant sa progression à Dortmund, il aurait de grandes chances de conserver sa place de titulaire chez les Bleus.