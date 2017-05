Transfert : ABDOULAYE SISSOKO SIGNE AU TP MAZEMBE

Abdoulaye Sissoko portera, désormais, les couleurs du TP Mazembé de Lubumbashi. C’est un communiqué de ce club qui l’a annoncé, le mercredi 10 mai. «Âgé de 24 ans, l’ancien buteur du Stade malien et de l’Espérance de Tunis est arrivé mercredi dernier à Lubumbashi pour boucler son engagement avec le TPM. Le TPM, qui avait clairement besoin de renforcer son secteur offensive, compte sur l’international malien pour se renforcer dans ce secteur», peut-on lire sur le site du détenteur de la coupe CAF. Le communiqué des Corbeaux précise que le recrutement de l’ancien sociétaire de Sotuba entre dans le cadre de la politique de renforcement de l’équipe pour la prochaine phase de groupes de la Coupe CAF qui débutera, ce week-end. Le TP Mazembé était confronté à plusieurs départs, au cours des derniers mois. L’équipe du président Moïse Katumbi Chapwe avait donc besoin de renforcer sa ligne d’attaque. L’arrivée d’Abdoulaye Sissoko au TP Mazembé porte à trois le nombre de joueurs maliens évoluant dans ce club. Le désormais ex-sociétaire de l’Espérance Tunis rejoint, en effet, le défenseur central des Aigles, Salif Coulibaly et le milieu offensif, Adama Traoré qui évoluent avec les Corbeaux, depuis déjà trois ans. Abdoulaye Sissoko a été formé au Stade malien. Il a intégré l’équipe A, lors de la saison 2008-2009, alors qu’il n’avait que 16 ans. La même année, il remportera son premier trophée africain, la Coupe CAF 2009. Trois ans plus tard, il quitte le Mali, direction la Tunisie où il s’engagera avec l’Etoile du Sahel. L’expérience tourne court, puisqu’ Abdoulaye Sissoko ne passera qu’une petite saison avec les Etoilais. De retour au Mali, le jeune joueur reprend du service à Sotuba, avec son club préféré. Pas pour longtemps, puisqu’en 2015, l’international malien reçoit une offre de l’Espérance sportive de Tunis. Abdoulaye Sissoko retourne, alors, en Tunisie et y restera jusqu’à mercredi dernier, avant de s’envoler pour Lubumbashi. Un autre international malien a changé de club cette semaine. Il s’agit du gardien de but, Alou Traoré ‘’Le beau’’ qui s’est engagé avec le FC Soumba, une équipe de première division guinéenne. Alou Traoré a été formé au Djoliba et faisait partie de la sélection nationale cadette (les Aiglonnets) qui a remporté la coupe d’Afrique U17 en 2015 au Niger. Boubacar THIERO