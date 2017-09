Tournoi UFOA : GROUPE A, UN TICKET POUR TROIS EQUIPES

Le Ghana s’est qualifié et est assuré de terminer premier de la poule, quels que soient les résultats de la troisième et dernière journée de la phase initiale. La deuxième place se jouera entre le Mali, le Nigeria et la Guinée

Dans le groupe A du tournoi UFOA 2017, tout se joue aujourd’hui. Le Ghana est déjà qualifié après deux journées de compétition. Le Nigeria (2 points), le Mali (1 point) et la Guinée (1 point) sont en course pour le deuxième ticket des demi-finales. Lors de la troisième journée prévue aujourd’hui, le Mali en découdra avec la Guinée, alors que le Nigeria affrontera le pays hôte, le Ghana. Les deux matches se disputent à la même heure, 18h. Samedi, lors de la 2è journée, les Aigles locaux ont été battus 1-0 par le Ghana, tandis que les Nigérians et les Guinéens se sont quittés dos à dos (0-0).

Samedi face au pays hôte, les Aigles avaient pourtant lancé les hostilités, avec cette tentative d’Oumar Kida bien captée par le gardien ghanéen, Joseph Addo (5è min). Mais au fil des minutes, les Ghanéens prendront le contrôle du ballon, sans pour autant se montrer dangereux pendant cette première période. Au début de la seconde période, le milieu offensif des Aigles locaux, Oumar Kida se retrouvera seul face à Addo, mais l’international ne parviendra pas à trouver le cadre.

Une occasion en or que les joueurs de Nouhoum Diané vont regretter, puisqu’à la 74è minute, Winnful Cobbinah permet aux siens d’ouvrir le score d’une superbe frappe des 22 mètres. Et les poulains de Maxwell Konadu ont su préserver cet avantage jusqu’au coup de sifflet final, validant, ainsi leur ticket pour les demi-finales (lors de la journée inaugurale, l’hôte du tournoi avait battu la Guinée 2-0).

Les Ghanéens qui comptent 6 points, sont assurés de terminer à la première place du groupe A. La deuxième place se jouera entre les trois autres pays de la poule, à savoir, le Mali, le Nigeria et la Guinée. Chacune de ces trois sélections peut prétendre à la demi-finale, mais c’est le Nigeria qui est en ballottage favorable. En effet, les Super Eagles sont maîtres de leur destin et il leur suffit de battre le Ghana pour être sûrs de décrocher le précieux sésame. Par contre, la victoire ne suffira pas aux Aigles et au Syli national qui doivent aussi compter sur un faux pas du Nigeria.

La situation est délicate, mais l’entraîneur des Aigles locaux, Nouhoum Diané est optimiste quant à la suite des événements. «Nous sommes entrés dans cette compétition avec une mission d’aller en finale, mais les choses n’ont pas été faciles. Cependant nous sommes encore dans la compétition. Tout n’est pas perdu. Nous ferons tout pour gagner la prochaine rencontre», a déclaré le technicien, avant d’ajouter : «Nous nous attendons à ce que le Ghana gagne contre le Nigeria, à défaut, un match nul entre les deux pays peut nous aider dans notre tâche».

Ladji M. DIABY

Samedi 16 septembre au stade Cape Coast

Ghana-Mali : 1-0

But de Winnful Cobbinah (74è)

L’EQUIPE DU MALI : Djigui Diarra, Issiaka Samaké, Boubacar Samassékou, Youssouf Traoré, Lassana Samaké, Aliou Dieng, (Gouné Niangadou, 53è), Mandala Konté, Moussa Coulibaly, Amara Mallé (Mohamed B. Traoré, 83è), Moussa Koné, Oumar Kida. Entraîneur : Nouhoum Diané

Aujourd’hui au Ndoum stadium

18h : Guinée-Mali

Au Cape Coast sports Stadium

18h : Ghana-Nigeria