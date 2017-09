Tournoi UFOA : AIGLES LOCAUX, UN NUL PROMETTEUR

Le Mali a tenu le choc, hier face au Nigeria pour le compte de la première journée de la compétition (0-0). Demain, les protégés de Nouhoum Diané effectueront leur deuxième sortie contre l’hôte du tournoi, le Ghana

Il n y a pas eu de vainqueur, ni de vaincu dans le duel au sommet du groupe A, entre le Mali et le Nigeria. Hier, les deux sélections se sont neutralisées 0-0, pour le compte de la première journée de la phase finale du tournoi UFOA qui se déroule au Ghana. Avec ce résultat, on peut dire que les protégés du sélectionneur national, Nouhoum Diané ont réussi leur entrée en matière et gardent intactes leurs chances de qualification pour les demi-finales. En tout cas, les nôtres restent maîtres de leur destin et il leur suffit de gagner les deux prochains matches face, respectivement au Ghana (demain samedi) et à la Guinée (le lundi 18 septembre).

Ce sont les deux premiers de chaque poule qui seront qualifiés pour les demi-finales et on peut faire confiance au capitaine Djigui Diarra et à ses coéquipiers pour terminer à l’une des deux places qualificatives. Pour mémoire, les Aigles locaux ont décroché leur billet pour la phase finale, le lundi 11 septembre, en dominant largement 3-1 la Mauritanie. Les trois buts maliens ont été marqués par Mandala Konté et Moussa koné «Koffi» (doublé).

Hier, les protégés de Nouhoum Diané n’ont pas réussi à faire trembler les filets face aux Nigérians, mais le plus important pour l’équipe était de ne pas commencer la compétition par une défaite. Selon nos informations, Maliens et Nigérians ont eu, chacun, deux occasions nettes qu’ils n’ont pas concrétisées. La même source précise que la meilleure occasion de la rencontre a été obtenue par Moussa Koné «Koffi» en deuxième période (69è min). La sélection nationale locale tentera donc de remettre ça, dès demain contre le Ghana, hôte de cette 5è édition du tournoi UFOA. Ce sera une autre paire de manche pour le capitaine-keeper Djigui Diarra et ses coéquipiers qui évolueront dans un stade totalement acquis à la cause de leurs adversaires. Il faut donc espérer que les nôtres auront les ressources physiques et mentales suffisantes pour négocier au mieux cette confrontation avec le Ghana. Des Ghanéens pas vraiment convaincants lors des éliminatoires et qui ont éprouvé toutes les peines du monde à se débarrasser de la Gambie, battue sur le fil 1-0. La qualification des locaux a, d’ailleurs, suscité beaucoup de polémique, les Gambiens estimant que le penalty accordé au Ghana n’en était pas un.

Après le groupe A, ce sera au tour des pays de la poule B d’entrer en lice, aujourd’hui. En première heure (15h) le Sénégal affrontera le Niger et en deuxième heure (18h) la Côte d’Ivoire sera face au Bénin. La phase de poules se termine le 19 septembre et on connaîtra le nom des quatre pays qualifiés pour le dernier carré. Le vainqueur du tournoi percevra un chèque de 60 millions F cfa, contre, respectivement 30 et 15 millions F cfa pour le finaliste malheureux et le troisième. Tous les pays qualifiés pour la phase de groupe percevront 6 millions de F cfa, contre 3 millions pour les équipes éliminées au premier tour.

Souleymane B. TOUNKARA

Jeudi 14 septembre à Coast Sports Stadium

Mali-Nigeria : 0-0

L’EQUIPE DU MALI : Djigui Diarra, Issiaka Samaké, Boubacar Samassékou, Youssouf Traoré, Lassana Samaké, Moussa Coulibaly, Mandala Konté, Amara Mallé, Oumar Kida (El Hadji Salim Bah, 64è), Mohamed B. Traoré (Aliou Dieng, 65è min), Moussa Koné. Entraîneur : Nouhoum Diané.