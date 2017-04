Tournoi international de Guinée : LE CENTRE AGNY-FOOT ET LE CSK REPRESENTERONT LE MALI

Deux centres de football du Mali, le CSK et le centre Agny-Foot ont été invités par ACEFOOT-Guinée pour participer à la première édition du championnat des écoles de foot qui se déroulera, du 10 au 17 mai, au stade du 28 Septembre de Conakry, en Guinée. Organisée par ACEFOOT-Guinée, en partenariat avec le ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique de Guinée et la Fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT), la compétition est réservée aux cadets, c’est-à-dire, les U17. Les équipes participantes ont été réparties en deux poules de quatre. Le centre Agny-Foot est logé dans la poule A où il en découdra avec le centre A. A. Souaré, le centre CFC Diarra et le Centre Aiglon club. Quant au CSK, il évoluera dans la poule B, en compagnie de Ceffomig, du C. A. Abidjan et du Centre AMISPES-Foot. Le centre Agny-Foot fera son entrée en lice, le 10 mai, contre Aiglon club, avant de se frotter au C. A. A. Souaré, 24h plus tard et d’effectuer sa dernière sortie de la phase de poules, le 14 mai, contre le CFC Diarra. L’autre représentant malien, le CSK, effectuera sa première sortie, le 11 mai, face à Ceffomig, puis, s’expliquera avec AMISPES-Foot (13 mai) pour, ensuite, boucler la première phase, le 15 mai, contre C. A. Abidjan. Seul le premier de chaque poule se qualifiera pour la finale qui est prévue, le 17 mai, au stade du 28 Septembre de Conakry. «Cette invitation d’ACEFOOT-Guinée est un honneur et une fierté pour le centre Agny-Foot. C’est la première fois que notre centre est invité à un tournoi international», souligne le promoteur du centre Agny-Foot, Adama Fofana «Agny». «Dès la réception de la lettre d’invitation, indiquera l’ancien international, nous avons commencé notre préparation. Ainsi, nous avons livré plusieurs matches amicaux qui ont permis au staff technique, dirigé par Bakary Diakité, de présélectionner une trentaine de joueurs. La préparation se poursuivra jusqu’au départ de l’équipe de Bamako». Adama Fofana précisera que la délégation sera conduite par le président du centre, Abdoulaye Dicko. «Notre centre doit son existence à Abdoulaye Dicko. Depuis plus d’une décennie, c’est lui qui finance tout de sa poche. Chaque mois, il débloque la somme de 500.000F cfa pour le centre. La mairie de la commune V nous aide également», révélera l’ancien international, qui martèlera que l’ambition d’Agny-Foot «est de monter sur la première marche du podium à Conakry». «Il n y a pas de hiérarchie préétablie dans les compétitions de catégorie d’âge. Toutes les équipes se valent et nous jouerons nos chances à fond. Notre président rêve de revenir avec le trophée à Bamako. Nous ferons tout pour relever le défi», insistera Adama Fofana, dont le centre compte aujourd’hui plus de 200 pensionnaires répartis en quatre catégories : les pupilles, les minimes, les cadets et les juniors. A l’instar du centre Agny-Foot, le CSK ambitionne également de marquer le coup, lors de cette première édition du championnat des centres. «Nous saluons cette initiative de la partie guinéenne et nous sommes très contents du choix porté sur le CSK pour représenter le Mali. C’est, à la fois, un honneur et un défi qu’il faut relever. Les enfants sont prêts. On peut leur faire confiance pour défendre honorablement le drapeau national à Conakry», a confié Karim Ballo, membre du comité directeur du CSK. «Salif Keïta (le promoteur du CSK, ndlr) reste le joueur africain le plus populaire en Guinée, rappellera notre interlocuteur. Bien qu’il ait raccroché les crampons depuis près de trois décennies, il compte des milliers de fans en Guinée qui, j’en suis sûr, réserveront un accueil chaleureux au CSK».

Souleymane B. TOUNKARA