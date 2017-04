Tournoi international de Catalogne : LES U10 DE L’ASB, PORTE-DRAPEAUX DU MALI

Dix jeunes pensionnaires du centre de l’ASB ont été sélectionnés pour représenter notre pays au Mundialito qui se déroulera du 8 au 16 avril, en Catalogne. Le tournoi mettra aux prises 250 clubs issus de 50 pays

L’honneur reviendra aux U10 de l’Association sportive de Bamako (ASB) de représenter le Mali, cette année, au Mundialito 2017 qui se déroulera, du 8 au 16 avril, à La Costa Dorada, une zone côtière située au sud de la Catalogne (Espagne). Le Mundialito est un tournoi international de football réservé aux enfants et qui a eu lieu chaque année. Pour cette 24è édition, plus de 250 clubs issus de 50 pays sont en lice. Les clubs s’affronteront dans six catégories : les U8, U10, U11, U12, U13 et U14.

L’année dernière, notre pays avait été représenté par le Centre Sadio Diarra de Sabalibougou qui s’est hissé sur la plus haute marche du podium, chez les U8 et U10. A son retour au bercail, le Sadio Diarra de Sabalibougou a fusionné avec l’ASB et la nouvelle équipe a signé un accord de partenariat avec la Fondation des Canaries, école internationale de football Ricardo Godoy au Mali (EIF). Les jeunes de l’ASB évolueront dans la même poule que les Rangers FC d’Ecosse, Fulmines du Brésil, l’ESM du Canada et Villa CK de Barcelone.

24h avant leur départ de Bamako, les Centristes de l’ASB ont été reçus par le chef de cabinet du ministère des Sports, Youssouf Singaré. La rencontre s’est déroulée dans la salle de conférence du stade Ouezzin Coulibaly, en présence du président du Comité provisoire de normalisation du football (CONOR), Sidy Diallo et du premier responsable de l’ASB, Hamalla Nimaga.

La cérémonie de réception a commencé par l’exécution de l’hymne national qui sera chanté par toute la salle. «Nous venons de chanter l’hymne national, ensemble. Vous avez dit que vous êtes prêts à mourir pour votre pays. Vous avez prononcé le mot confiance. Tout le Mali vous fait confiance pour porter haut le drapeau national en Espagne. Certains d’entre vous ont déjà participé à ce tournoi international. Ils ont fait honneur au Mali, en remportant deux trophées.

Pour cette 24è édition, tout le peuple malien compte sur vous et espère que vous ferez autant, sinon, mieux que vos devanciers», dira le chef de cabinet du ministère des Sports, en s’adressant aux enfants. «Nous sommes convaincus que vous avez les moyens de nous ramener le trophée. Au nom du ministre des Sports et de l’ensemble des supporters maliens, je souhaite une bonne chance à l’ASB et félicite déjà l’équipe pour sa sélection parmi les 250 clubs qui participeront au Mundialito 2017», conclura Youssouf Singaré.

L’ASB est très honorée par la présence du chef de cabinet du ministère des Sports et du président du CONOR à cette cérémonie de mise en route de notre équipe, soulignera le président Hamalla Nimaga, avant de témoigner sa reconnaissance au département de tutelle pour son soutien et son accompagnement. «Je remercie beaucoup le ministre des Sports et le président du CONOR. Nous sommes très honorés de votre présence à cette cérémonie, de votre appui et de votre accompagnement. En tant que dirigeants, ce geste nous va droit au cœur», dira Hamalla Nimaga.

«Notre vie rime avec sport, notre objectif est d’aider les jeunes à préparer leur avenir. Cela demande beaucoup de sacrifices, surtout, sur le plan financier, mais c’est un choix que nous avons fait. C’est très important pour un dirigeant sportif de bénéficier du soutien et de l’accompagnement des autorités de son pays. Votre présence à cette cérémonie est la preuve que l’Etat nous soutient et nous en sommes fiers», complètera le président de l’équipe de Garantiguibougou.

Les jeunes de l’ASB ont quitté Bamako, hier, pour la Catalogne.

Boubacar THIERO

LA LISTE DE L’EQUIPE DE L’ASB

1-Arouna Fomba

2-Zoumana Koné (cap)

3-Moussa Bagayoko

4-Issa Sidibé

5-Yacouba Ouattara

6-Fatogoma Traoré

7-Adama Traoré

8-Mohamed Doumbia

9-Mamadou Kassamara

10-Diogo Keïta

Entraîneur : Vadjiguiba Diaby

Cameroun : BROOS JOUE LA CARTE DE L’APAISEMENT

Beaucoup de bruit pour pas grand-chose… Convoqué par la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) pour clarifier ses propos tenus à Bruxelles dénonçant l’amateurisme de l’instance dirigeante du football camerounais, le sélectionneur des Lions Indomptables, Hugo Broos, a largement arrondi les angles à l’issue d’une réunion avec le ministre des sports, Pierre Ismaël Bidoung Mkpatt. « J’ai peut-être exagéré. J’ai peut-être humilié le peuple camerounais. Mes excuses pour cela », a avancé le Belge en guise de mea culpa en conférence de presse. « J’ai voulu mettre les pendules à l’heure. Pendant un an on a bossé pour arriver au point où on est, et je remercie encore le président de la Fecafoot et le ministre des Sports pour les efforts qu’ils ont fournis pendant les mois précédents. Mais j’avais peur suite à ce qui s’est passé ce jour-là (repas refusés à l’hôtel pour impayés, ndlr), qu’on retombe dans les problèmes d’avant. »

Alors que son nom a circulé du côté du Ghana, où James Kwesi Appiah a finalement été nommé sélectionneur, le technicien de 64 ans a également calmé le jeu au sujet de son avenir. « Il n’y a aucune raison que je quitte le Cameroun. Oubliez mon départ. Oubliez ce qu’on dit quand on dit que je postule dans d’autres fédérations. J’ai déjà discuté avec le président de la FECAFOOT pour une prolongation », a même avancé l’ancien coach de la JS Kabylie.

« Nous avons examiné les questions des incidents de Bruxelles. Et en scrutant froidement, nous avons constaté qu’il s’agissait de quelques incompréhensions entre des personnes en charge de la gestion de l’équipe nationale », a même dédramatisé le président de la Fecafoot, Tombi A Roko, présent aux côtés du champion d’Afrique. « Comme on dit en football, petite erreur, grosse conséquence. » Si la révolution espérée n’aura pas lieu, l’instance a néanmoins annoncé l’ouverture de plusieurs enquêtes sur les dysfonctionnements au sein de la Tanière. « Le Président de la Fecafoot, M. Tombi A Roko a confirmé que des enquêtes sont en cours afin d’établir les responsabilités des individus, dont les actions ont conduit aux incidents et que toutes mesures nécessaires seront prises dans le but de garantir la sérénité et l’efficacité dans la gestion des sélections nationales », a indiqué un communiqué publié par la fédération. Autrement dit, il faudra patienter avant de voir, peut-être, des têtes tomber…