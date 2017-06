Tombouctou : LE GOUVERNEUR À L’ÉCOUTE DES POPULATIONS DE GOUNDAM ET DE DIRÉ

Le gouverneur de la Région de Tombouctou, Koïna Ag Ahmadou, a effectué la semaine dernière une mission à Goundam pour présider les travaux de l’atelier régional du Programme cadre pour la restauration et le développement du Système Faguibine. En marge de ces travaux, le chef de l’exécutif régional a rencontré les maires des communes du cercle de Goundam autour des problèmes que les élus rencontrent dans leurs communes.

En introduisant les échanges, le gouverneur a transmis le message de paix du président de la République à l’ensemble des populations de la région. Tour à tour, les maires ont évoqué les difficultés auxquelles ils sont confrontés quotidiennement. Dans ce chapelet de problèmes, les maires ont énuméré l’insécurité, les braquages, les séquestrations d’hommes, les enlèvements de voitures, de motos et d’animaux. Les conflits autour des zones de pâturage ont aussi été largement évoqués. Le maire de Gargando, Mohamed Ag Aboubacrine a révélé que dans sa commune il y a le manque d’eau, d’abris, de nourritures et de pâturages. Il a affirmé que les populations de retour d’exil sont sans structures de vie et la sécheresse est en train de décimer le cheptel.

A Diré, les problèmes évoqués sont semblables à ceux de Goundam à l’exception qu’il a été beaucoup question de salaires des agents des mairies, des fonds des collectivités alloués aux CAP dans le déroulement des examens du DEF et de la réhabilitation des mairies, entre autres.

En réponse, le gouverneur reconnaîtra la pertinence des problèmes évoqués. Il fera comprendre à son assistance que le Mali revient de loin. Koïna Ag Ahmadou a souligné que par rapport au développement, il y aura une grande rencontre avec l’ONG OCHA pour évaluer ce qui a été fait afin d’orienter les actions humanitaires à venir à travers la Région.

Pour l’insécurité, le gouverneur fera savoir que l’armée n’est pas aussi libre pour aller partout vu les textes des accords d’Alger et que le Mali doit respecter ses engagements. Il fera aussi comprendre qu’au niveau de la Région une coordination regroupant tous les mouvements armés est en train de prendre corps afin d’aider à sécuriser les populations et leurs biens. Cette stratégie a déjà commencé à porter ses fruits, car, a souligné le gouverneur, cette coordination a aidé à sécuriser les examens dans certaines communes, où l’armée ne se trouve pas. Elle a même ramené un véhicule de la direction régionale de la santé de Taoudénit enlevé par des bandits dans la ville de Tombouctou.

Il faut signaler que le gouverneur Koïna Ag Ahmadou a réussi à réconcilier le maire de Diré, Khalil Ibrahima Touré et certains de ses conseillers et adjoints. Les protagonistes avaient des positions divergentes sur la gestion de la commune.

Les populations de Goundam comme de Diré ont beaucoup apprécié cette visite du gouverneur. Depuis la libération des régions nord du Mali, c’est l’une des rares fois qu’un gouverneur emprunte la voie terrestre pour se rendre dans un cercle, ont rappelé les populations qui ont beaucoup apprécié la démarche.

Moulaye SAYAH

AMAP-Tombouctou