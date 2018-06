Tombouctou : LE BUREAU RÉGIONAL DU CONSEIL MALIEN DES TRANSPORTEURS ROUTIERS RENOUVELÉ

A l’instar de toutes les Régions du Mali, le bureau régional du conseil malien des transporteurs routiers (CMTR) de Tombouctou a été mis en place samedi 23 juin dernier. La cérémonie a eu lieu dans les locaux abritant la structure au quartier Sankoré. Après la démission de l’ancien bureau, une commission a dirigé les travaux pour mettre en place un nouveau pour une durée de 5 ans.

Après les pourparlers, un bureau consensuel de 13 membres a été voté et approuvé par acclamation de la part des membres consulaires venus de tous les cercles de la Région de Tombouctou. C’est l’ancien président Sidi Mahamane dit Chammani qui a été reconduit à ce poste.

Aussitôt investi, M. Chammani se propose de placer son nouveau mandat sous le signe de la paix et de la cohésion sociale entre tous les fils du Mali. Il promet de défendre contre vents et marrées les intérêts des transporteurs routiers dans la Région et au plan national. Les membres consulaires venus des cercles ont énuméré les difficultés auxquelles ils souhaiteraient que des solutions soient trouvées. Ils ont cité, entre autres difficultés la réalisation de la route Tombouctou-Goma Koura, l’insécurité, la vétusté du parc automobile, le coût élevé de la traversée du bac à Niafounké, la multiplicité des postes de contrôle. Ils ont déploré le fait que les postes de sécurité deviennent ceux de contrôle. A toutes ces préoccupations, le président a promis des réponses à court, moyen et long termes.

Il faut rappeler que le renouvellement du bureau CMTR de Tombouctou s’est déroulé devant un huissier de justice qui a supervisé les travaux.

Moulaye SAYAH

AMAP-Tombouctou