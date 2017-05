Tombouctou : L’AMBITIEUX PLAN DE TRAVAIL ANNUEL DE L’ANPE

Le gouverneur de la région de Tombouctou, Koïna Ag Ahmadou, a procédé le 25 avril dernier au lancement du plan de travail annuel PTA 2017 de la direction régionale de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE). C’était en présence de Ibrahim Ag Nock, directeur général de l’ANPE. Au cours de cette cérémonie, il a été révélé que dans le PTA 2017 de la direction générale de l’ANPE, il est prévu la création de 2000 emplois. Sur ce nombre, la direction régionale de Tombouctou au titre de son PTA 2017 et dans le cadre de la convention ANPE-FARE, ambitionne de créer 545 emplois.

L’ANPE Tombouctou s’est déjà mise au travail par la réalisation d’une série d’activités à travers la région. Ainsi, 25 femmes handicapées d’Abaradjou, un quartier de Tombouctou, ont bénéficié d’un appui pour la création d’une unité de production de glace. L’agence régionale a formé 20 femmes en saponification semi-industrielle à Doukouria dans le cercle de Goundam. Elle a appuyé la formation de 25 artisans à Diré, à la transformation du cuir en objets d’art et en tannerie. Elle a installé 30 jeunes dans la riziculture à Kabara en leur fournissant des équipements et des intrants agricoles.

L’agence régionale a aussi financé la fourniture de kits d’aviculture pour des déplacés de retour dans leur terroir. Sur un tout autre plan, dans le cadre de la convention ANPE-FARE, la direction régionale a reçu et transmis à la direction générale 117 dossiers de demande de financement pour des projets de très petites entreprises et de petites et moyennes entreprises PME.

Le directeur général de l’ANPE, Ibrahim Ag Nock, a fait remarquer qu’en 2016, malgré le contexte sécuritaire difficile, 305 femmes et jeunes ont bénéficié des programmes de formation, d’insertion dans plusieurs domaines comme la tannerie et la maroquinerie, les techniques de transformation et de conservation des produits locaux, les techniques de restauration de mets traditionnels, de carrelage et de plomberie, de culture intensive du riz, la sécurité routière et le secourisme.

Le gouverneur, Koïna Ag Ahmadou, s’est dit satisfait quant à la portée positive des projets déjà financés et ceux qui sont en attente du financement. Il a remercié les plus hautes autorités pour l’attention qu’elles manifestent à l’égard des femmes, des jeunes et des hommes durement éprouvés par la crise. Pour lui, le plan de travail annuel de la direction régionale contribuera à réduire de façon significative le chômage dans la région et permettra l’atteinte des objectifs pour l’emploi, un vœu cher au président de la République Ibrahim Boubacar Keita.

Moulaye SAYAH

AMAP-Tombouctou