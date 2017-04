Tennis de table, tournoi inter scolaire : UN TEST GRANDEUR NATURE POUR LES MÔMES

Samedi et dimanche, les scolaires ont fait vibrer la salle du Pavillon des sports. A l’issue de deux jours de compétition, six élèves sont entrés dans l’histoire en devenant les premiers à inscrire leur nom au palmarès du tournoi

Les finales de la première édition du tournoi inter-scolaire de tennis de table se sont disputées dimanche au Pavillon des sports du stade Modibo Keïta. L’événement était présidé par le président de la Fédération malienne de tennis de table (FMTT), Abdoulaye Sidibé, en présence de plusieurs personnalités dont le président de la ligue de tennis de table du district, Ibrahim Kassé et le représentant du président de la Fédération malienne du sport scolaire et universitaire, Mahmoud Tangara. Au total, six finales étaient au programme de la compétition qui a regroupé trois catégories : les minimes filles et garçons, les cadets filles et garçons et juniors filles et garçons.

L’honneur est revenu aux minimes garçons d’ouvrir le bal avec le choc entre Drissa Coulibaly de l’école La Cathédrale et Oumar Traoré de l’école Solidarité. Au terme d’une partie âprement disputée, Drissa Coulibaly se hissera sur la plus haute marche du podium en s’imposant 2 sets à 0.

Chez les filles, Aïchata Coulibaly de l’école La Solidarité essuiera les larmes d’Oumar Traoré en dominant Aminata Sissoko du complexe scolaire Wa Kamissoko sur le même score de 2 sets à 0. Dans la catégorie des cadets, Cheick Oumar Touré de l’école Batou Maoudou l’emportera sur le fil, 2 sets à 1, face à Issaka Sidibé de l’école La Cathédrale et c’est sur ce même score que Seydou Coulibaly de l’école La Solidarité dictera sa loi devant Foulkan Akarder du Collège Horizon.

Les deux finales des juniors, 100% féminines, ont été dominées par Adiaratou Diallo du complexe scolaire Wa Kamissoko et Fatoumata Koïta de l’école La Solidarité qui s’imposeront, chacune, 2 sets à 0 face, respectivement, à Ayoura Dembélé du complexe scolaire Wa Kamissoko et Aïssata Diakité de l’école La Solidarité.

Dans son allocution de clôture, le président de la ligue de tennis de table du district, Ibrahim Kassé, a félicité les vainqueurs des six finales, avant d’indiquer que l’organisation du tournoi inter scolaire vise à vulgariser la discipline dans l’espace scolaire. «Un autre objectif visé par ce tournoi est la détection de jeunes talents pour renforcer les sélections nationales qui représentent le Mali dans les compétitions internationales», ajoutera-t-il, avant de conclure : «On veut également relancer le sport scolaire et faire de l’école un cadre de paix, de réconciliation et d’unité nationale».

A l’instar du président de la ligue, le premier responsable de la Fédération malienne de tennis de table, Abdoulaye Sidibé a salué le lancement du tournoi inter scolaire et annoncé que la fédération mettra tout en œuvre pour pérenniser la compétition et l’étendre aux ligues de l’intérieur. «J’ai un sentiment de satisfaction après cette première édition parce que beaucoup de jeunes scolaires ont participé au tournoi. Cette initiative de la ligue du district mérite d’être soutenue.

En tout cas, la fédération est contente du lancement de la compétition qui est tout bénéfice pour le tennis de table de notre pays. Nous allons faire en sorte que le tournoi se dispute également dans les ligues de l’intérieur pour la détection des talents à tous les niveaux», ajoutera le président de la FMTT.

Quant au représentant du président de la Fédération malienne du sport scolaire et universitaire, Mahmoud Tangara, il a félicité la ligue et la fédération pour le lancement de la compétition «C’est avec un grand plaisir que j’ai assisté aux finales de la première édition du tournoi inter-scolaire de tennis de table que la ligue du district vient d’organiser, en collaboration avec la fédération. Le spectacle était au rendez-vous, la Fédération malienne du sport scolaire et universitaire exhorte la ligue et la fédération à poursuivre sur leur lancée et sera toujours disponible pour accompagner le monde du tennis de table du Mali», dira Mahmoud Tangara.

Vivement la deuxième édition!

Boubacar THIERO

Nos expatriés : SALIF COULIBALY FAIT VOLER LES CORBEAUX, AMADOU HAÏDARA IMPRESSIONNE DéJà EN AUTRICHE

Le Tout Puissant Mazembé a pris une sérieuse option pour la qualification en phase de poules de la Coupe de la confédération africaine (CAF), en disposant, à domicile, de la Jeunesse Sportive Kabylie (2-0), dimanche, pour le compte des barrages aller. Le défenseur international malien, Salif Coulibaly, a été l’un des grands artisans du succès des Corbeaux, puisque c’est lui qui a marqué le deuxième but des siens en toute fin de partie (89è minute). Le premier but de l’équipe de Lubumbashi a été inscrit par Sinakala, suite à un coup franc de Trésor Mputu (12è minute). Reversé dans la compétition après sa piètre élimination en Ligue des champions, le TP Mazembé effectuera donc le voyage d’Algérie avec une confortable avance de deux buts et la JS Kabylie devra s’imposer, au moins par trois buts d’écart, pour espérer renverser la vapeur. A noter que le TP Mazembé est le tenant du titre de cette coupe de la Confédération.

Un autre Malien a fait parler de lui le week-end dernier. Il s’agit de l’ancien pensionnaire de l’Académie Jean-Marc Guillou de Bamako, Amadou Haïdara (19 ans) qui évolue dans le championnat autrichien de première division. Pour son grand baptême du feu avec l’équipe première du Red Bull Salzbourg, le jeune international malien a été, comme son aîné Salif Coulibaly, le grand artisan de la victoire de son équipe en quarts de finale de la coupe d’Autriche face à Kapfenberger SV (2-1 a.p.).

Entré en jeu à la 104ème minute, alors que les deux équipes étaient à parité (1-1), l’ancien sociétaire de l’Académie Jean-Marc Guillou s’est mué en buteur décisif (111è minute), offrant du coup le ticket des demi-finales au Red Bull Salzbourg. «Je suis très content d’avoir marqué pour ma première sélection avec les séniors du Red Bull Salzbourg. Victoire (2-1) qui nous envoie en demi-finale de la coupe nationale», a écrit, sur sa page facebook, le jeune international malien, en espérant continuer sur cette belle lancée avec les Red Bull Salzbourg.

Amadou Haïdara était convoité par les grandes écuries européennes dont Chelsea, Manchester United, Arsenal, Manchester City, AS Monaco, Juventus ou encore les Girondins de Bordeaux. Mais «Doudou», comme l’appellent familièrement les supporters, a finalement décidé de rejoindre les rangs du Red Bull Salzbourg. Titulaire indiscutable avec l’équipe réserve depuis son arrivée en Autrichien, il a inscrit 1 but et distillé une dizaine de passes décisives en 21 matches. Mieux, Amadou Haïdara a participé à l’UEFA Youth League avec les U19 de Red Bull Salzbourg qualifié pour les demi-finales de cette compétition face au FC Barcelone. En 4 matches dans cette compétition, le jeune Malien a inscrit 2 buts.

Il convient de rappeler que c’est le Red Bull Salzbourg qui a fait révéler le Sénégalais Sadio Mané et le Guinéen Naby Keita «Déco».

Seïbou S. KAMISSOKO