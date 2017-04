Tennis de table : LA LIGUE DE BAMAKO LANCE LE TOURNOI INTER SCOLAIRE

Le Pavillon des sports du stade Modibo Keïta vibrera, samedi et dimanche, au rythme de la première édition du tournoi inter scolaire de tennis de table. Organisée par la ligue de tennis de table du district de Bamako, en collaboration avec la Fédération malienne de tennis de table (FMTT), la compétition, comme son nom l’indique, mettra aux prises les scolaires âgés de 12 à 17 ans. Les participants seront répartis en trois catégories : les minimes filles et garçons (12-13 ans), les cadets filles et garçons (14-15 ans) et les juniors filles et garçons (16-17 ans). Le nombre de joueurs par établissement est fixé à 6 et il doit y avoir au moins une fille dans chaque catégorie. Cette première édition du tournoi inter scolaire est parrainée par la Fédération malienne de tennis de table et la Fédération malienne de sport scolaire et universitaire. Le lancement de ce tournoi inter scolaire, indique, un responsable de la ligue de tennis de table du district, entre dans le cadre de la promotion de la discipline dans l’espace scolaire. «L’école est un vivier important pour la détection de jeunes talents. Le lancement de ce tournoi permettra, non seulement, à la ligue du district de détecter de nouveaux talents, mais aussi de faire la promotion du tennis de table dans l’espace scolaire. On attendait cela depuis plusieurs années et la ligue est très reconnaissante à l’égard de la Fédération malienne de tennis de table et de la Fédération malienne de sport scolaire et universitaire qui ont accepté de parrainer cette première édition», ajoutera notre interlocuteur. Cette première édition du tournoi inter scolaire marque le coup d’envoi officiel de la saison au niveau de la ligue de tennis de table du district. Elle intervient trois mois après l’organisation de la première édition du championnat national qui s’est déroulée du 27 au 30 décembre 2016, dans ce même Pavillon des sports du stade Modibo Keïta. On s’en souvient, l’événement était présidé par le président de la FMTT, Abdoulaye Sidibé, en présence du directeur général du ministère du Développement rural de l’office de protection des végétaux, Lassana Sylvestre Diarra et des présidents des ligues de l’intérieur. Au total, sept catégories ont participé à l’édition inaugurale du championnat : les poussins (9 ans et moins), les benjamins (10 à 11 ans), les minimes (12 à 13 ans), les cadets (14 à 15 ans), les juniors (16 à 18 ans), les seniors (19 à 39 ans) et les vétérans (à partir de 40 ans). A l’issue de la compétition, le premier responsable de la FMTT avait confié que toutes les attentes de l’instance dirigeante du tennis de table national «ont été comblées», exhortant les ligues à continuer sur leur lancée. Pour revenir au tournoi inter scolaire, il vient s’ajouter à un autre tournoi de catégorie d’âge appelé Open de Bamako qui a été lancé, en 2014, par la ligue du district et la FMTT. Plusieurs établissements, dont le Lycée technique, le Lycée sportif Ben Oumar Sy, l’Université Talby de Boulkassoumbougou et le Complexe scolaire la Solidarité de Doumanzana ont déjà participé à cette compétition et tout laisse à penser que le nombre d’établissements va encore augmenter pour cette première édition du tournoi inter scolaire. «La fédération et la ligue ont approché les autorités scolaires pour leur expliquer le rôle important que les écoles peuvent dans la promotion et la vulgarisation du tennis de table. Le message a été bien reçu par nos interlocuteurs et on s’attend à une grande mobilisation des élèves» pour cette première édition du tournoi inter scolaire. En tout cas, le jeu en vaut la chandelle car ceux et celles qui seront sacrés, dimanche au Pavillon des sports, deviendront les premiers à inscrire leur nom au palmarès de la compétition. Souleymane B. TOUNKARA