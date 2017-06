Tennis, coupe du président de la ligue du district : MAMADOU DIARRA CONSERVE LE TROPHEE

La troisième édition de la coupe du président de la ligue de Bamako a connu son épilogue, le vendredi 26 mai, avec le sacre de Mamadou Diarra.

Le tenant du titre a renouvelé son bail, en dominant Dramane Bagayoko, deux sets à un (6-4, 6-3). Mamadou Diarra remporte, ainsi, le trophée pour la deuxième fois consécutive et devient le premier joueur de la ligue de tennis du district à réaliser un tel exploit.

La finale s’est déroulée à sens unique pour le jeune international qui n’a jamais tremblé face à son aîné. Certes, le premier set a été disputé, mais, à aucun moment, Dramane Bagayoko n’a réussi à prendre la mesure de son adversaire, à fortiori, prouver qu’il pouvait empêcher ce dernier de réaliser le doublé. Les premières balles de Mamadou Diarra et, surtout son jeu du fond du court, ont, complètement, déstabilisé Dramane Bagayoko qui n’a visiblement, plus les ressources physiques suffisantes pour tenir tête à la vague jeune du circuit.

Le vainqueur a reçu une enveloppe de 200.000F cfa, alors que le finaliste malheureux s’est consolé avec la somme de 100.000F cfa. Le coup d’envoi du tournoi avait été donné, le 24 mars, et 12 joueurs étaient en lice, cette année, pour le prestigieux trophée. Les éliminatoires ont donc duré près d’un mois et ont donné lieu à une belle empoignade entre les 12 protagonistes. Avant de remettre le trophée au vainqueur du tournoi, le président de la ligue de tennis du district, Birahim Diouf, a tenu à rendre hommage aux joueurs pour leur prestation et à les exhorter à poursuivre sur leur lancée. «Je suis très content du bon déroulement et du niveau de la compétition. Les joueurs nous ont gratifiés d’un beau spectacle», dira Birahim Diouf, avant d’indiquer que l’organisation de la coupe du président de la ligue entre dans le cadre du plan d’action 2017 de l’instance dirigeante du tennis du district de Bamako.

«Ce plan d’action, précisera-t-il, prévoit l’organisation de plusieurs tournois au niveau de la ligue du district. Entre autres, on peut citer le championnat du district, la coupe du gouverneur du district, le tournoi Jeunesse tennis initiative communément appelée J. T. I». La ligue du district, insistera Birahim Diouf, a besoin de compétitions pour valoriser ses joueurs et leur permettre de bien préparer le championnat national et les échéances internationales. Nous allons tout faire pour respecter notre programme d’activités».

Le président de la ligue de tennis du district annoncera que le coup d’envoi du championnat du district sera donné, dès la fin du mois de Ramadan et sera suivi, dans la foulée, de la coupe du gouverneur du district. «La saison s’annonce riche, la ligue aura besoin du soutien et de l’accompagnement de toutes les bonnes volontés pour permettre aux enfants de participer à toutes les compétitions. Déjà, j’adresse mes sincères remerciements à notre sponsor officiel, Sotelma-Malitel, et à la Fédération malienne de tennis qui participent presque à toutes nos activités», conclura Birahim Diouf.

Souleymane B. TOUNKARA