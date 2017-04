Taekwondo, Open international de Dakar : LE MALI DEUXIEME DU TOURNOI

Plus de 300 athlètes, issus de 14 pays, ont participé à la 2è édition de l’Open international de Dakar qui s’est déroulé du 17 au19 mars. Les 14 nations qui étaient en lice sont le Sénégal, pays hôte, le Mali, le Niger, la Cote d’Ivoire, la Gambie, le Burkina Faso, le Nigeria, le Cap-Vert, la Belgique, le Gabon, la Mauritanie, le Ghana, le Cameroun et la Tunisie. Composée de 14 athlètes, dont 5 femmes, la sélection nationale était conduite par 3 entraîneurs : Ibrahim Niang, Ibrahima Coulibaly et Yaya Dembélé, tous ceinture noire, 4è dan. Cette 2è édition de l’Open international de Dakar a été organisée par l’international sénégalais de taekwondo, Balla Guèye, en partenariat avec la Fédération sénégalaise de taekwondo. A l’issue des débats, le Sénégal s’est classé premier avec 10 médailles dont 2 médailles d’or, 4 médailles d’argent et 4 médailles de bronze. La sélection nationale a occupé la deuxième place, avec 1 médaille d’or, 2 médailles d’argent et 1 médaille de bronze. La troisième place est revenue au club de la capitale belvédere (Sénégal) qui a obtenu 3 médailles (1 médaille d’or et autant de médailles d’argent et de bronze). Après l’Open international de Dakar, deux combattants maliens ont rallié directement la Côte d’Ivoire pour un autre rendez-vous sous-régional. Il s’agit de Nana Doumbia (-57kg) et d’Oumar Konaté (-73kg). Selon les techniciens maliens, notre pays aurait pu prétendre à la première place si la sélection nationale n’avait pas été confrontée à certains problèmes liés aux nouvelles règles de taekwondo et au disfonctionnement du matériel de pointage utilisé lors du tournoi. Certes, Maîtres Ibrahim Niang, Ibrahima Coulibaly et Yaya Dembélé admettent que la sélection nationale a manqué d’expérience, mais pour eux, c’est surtout les problèmes évoqués plus haut qui ont empêché le Mali de remporter le tournoi.

Moctar DIOP