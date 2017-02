Taekwondo, open international de Boé en France : KARAMOKO SOUMARE EN VEDETTE

Deux médailles d’or et le trophée de Meilleur combattant du tournoi : le Franco-malien Karamoko Soumaré a été incontestablement la grande vedette de la 7è édition de l’Open international de Boé en France. Non seulement, le jeune combattant a été sacré dans deux catégories (les-87 et les +87kg), mais il a remporté également le trophée de Meilleur combattant de l’Open. Plus de 400 combattants français et espagnols (senior, junior, cadet et minime) issus de 55 clubs étaient en lice cette année pour le prestigieux trophée. Au total, Karamoko Soumaré a livré cinq combats : deux chez les -87kg et trois dans la catégorie des +87kg. Pour la première catégorie, le Franco-malien a d’abord écarté un Français largement battu 9-1, avant de s’imposer en finale devant un Espagnol surclassé 15-2.

Chez les +87kg également, Karamoko Soumaré réalisera un parcours sans faute en signant trois victoires en autant de combats (19-1 contre un Français, 3-0 face à un Espagnol et 18-1 devant un autre combattant français). A l’issue du tournoi, le Franco-malien enverra ce petit message à la Fédération malienne de taekwondo : «J’ai le plaisir de vous informer que j’ai été champion a l’Open international de Boé en France dans deux catégories, les -87 kg et +87kg. Aussi, j’ai remporté le trophée de meilleur combattant de la compétition. Je demande la bénédiction de toutes les Maliennes et de tous les Maliens pour porter encore plus haut le drapeau du pays».

Le jeune combattant indiquera que c’est Olympic art Málaga (un club de taekwondo) du président Dominique Bette qui prend en charge sa participation aux compétitions y compris l’open de Paris que Karamoko Soumaré a également remporté. «Mon objectif est de continuer à gagner des trophées. Inch Allah, l’hymne du Mali continuera à résonner, promet Karamoko Soumaré.

Il convient de rappeler qu’avant l’Open de Boé, le Franco-malien s’était illustré en Espagne en remportant le championnat de Castille la Mancha, en présence du grand Maître Angel Munoz de Madrid, venu spécialement coacher son champion, Christian Seijo. Ce sacre de Karamoko Soumaré avait fait dire au technicien que le jeune combattant «a toutes les capacités pour se présenter au Championnat du monde en juin et de faire retentir au plus haut niveau l’hymne et les couleurs de son pays, le Mali».

