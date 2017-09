Taekwondo : LES COMBATTANTS ET COMBATTANTES SE TESTENT

La Fédération malienne de taekwondo (FEMAT) a organisé une compétition de mise en jambe, le samedi 16 septembre au centre Moon Kwang à Baco-Djicoroni ACI. La compétition a regroupé une soixantaine de combattants et combattantes (63 pour être précis) issus de 12 clubs du District et d’une sélection de l’équipe nationale.

Les 12 clubs sont : le Foyer, le stade Modibo Keïta (SMK), la Fourrière, Nangui club, Kala sport, le Dojo du rail, l’Ecole du Progrès, le Lycée sportif Ben Oumar Sy (LBOS), l’INA, le dojo du Camp para et l’USFAS. Chez les filles, 4 catégories étaient en lice (les -53kg, -57kg, -62kg, -67kg, -73k) contre 8 pour les garçons (les -54kg, -58kg, -63kg, -68kg, -74kg, -80kg, -87kg et +87kg).

La première finale (-54 kg) du jour a vu la victoire d’Adama Ballo (équipe nationale) face à Mohamed El Moctar de l’INA. Chez les -58kg, Mamadou Sarré (Foyer) a dicté sa loi devant Kassim Keïta de l’INA, alors que Moussa M. Traoré (INA, -63kg) s’est imposé devant Amara Coulibaly du dojo du Camp Para. Dans la catégorie des -68 kg où se sont affrontés deux combattants de la FEMAT, Oumar Sissoko et Nouhoum N’Diaye, la victoire est revenue au premier.

Seydou Fofana (-74 kg) et Mohamed Kouma (-80 kg), tout deux de la FEMAT ont été sacrés devant Gaoussou Coulibaly de la FMAT et Diakaridia Keïta du dojo du Camp Para. Dans les deux derniers combats des garçons, Gopé Samassa (-87 kg) du Lycée sportif Ben Oumar Sy et Modi Bagayoko (+87 kg) de la FEMAT se sont imposés face, respectivement à Cheick O. Samaké de l’INA et Nouhoum Diawara du Foyer.

Sur le tableau féminin les catégories des -53 kg et -57 kg ont été dominées, respectivement par les athlètes de la FEMAT, Awa Oulalé et Nana Dembélé, alors que Fanta Traoré de l’INA et Nénè Dembélé du dojo La Fourrière se sont hissées sur la première marche du podium chez les -62 kg et les +73 kg.

«La compétition s’est bien déroulée, le niveau des combats était relevé», soulignera l’arbitre international, Mamadou Sinayogo «Tioles », en indiquant que les compétitions de mise en jambe se déroulent chaque mois.

Seïbou S.

KAMISSOKO