Taekwondo, championnat national : BAMAKO CONFIRME, KAYES ET MOPTI SURPRENNENT LEUR MONDE

Les finales de la 11è édition du championnat national de taekwondo se sont disputées samedi au Pavillon des sports du stade Modibo Keïta.

L’événement était présidé par le ministre des Sports, Housseïny Amion Guindo en présence du vice-président de la Fédération malienne de taekwondo (FEMAT), Pr. Mamadou Koné, de la représentante du Comité national olympique et sportif (CNOS), Sangaré Aminata Keïta et du président d’honneur de la Fédération malienne de karaté et disciplines associées, Abdoul Wahab Traoré ‘’Bob’’. Dans son allocution d’ouverture, le vice-président de la FEMAT, Pr. Mamadou Koné a adressé ses remerciements à l’ensemble des partenaires du taekwondo national dont le ministère des Sports, le CNOS, avant d’évoquer les échéances qui attendent les combattants maliens cette année. «Le championnat avait été interrompu à cause de la situation que traverse notre pays depuis 2012 mais grâce au soutien du ministère des Sports, du CNOS et des autres sponsors, la compétition a repris. Que tous retrouvent ici l’expression de la reconnaissance et de la gratitude de la fédération», dira le vice-président de la FEMAT. «Avec l’accompagnement moral, financier et humain des partenaires, le monde du taekwondo national ambitionne d’offrir au Mali sa première médaille olympique. Nous savons compter sur l’accompagnement de tous, le ministère des Sports, le Comité national olympique et sportif et l’ensemble de nos sponsors», insistera Mamadou Koné, avant de conclure : «Mais pour réussir ce pari, il nous faut une armée de combattants. Cette armée nous l’avons déjà. Nous avons des athlètes à la base, nous avons deux coaches qui ont été formés en Suisse et au Canada grâce à la Solidarité olympique. Un autre coach a été formé en Algérie grâce au partenariat avec le ministère des Sports. Nous avons 21 arbitres internationaux, c’est une forte armée de juges qui peut nous aider à parfaire notre travail».

«Je félicite la FEMAT pour son travail. C’est grâce au taekwondo que le Mali a obtenu plus de places à la coupe du monde et aux Jeux olympiques. Nous sommes fiers du taekwondo», témoignera le ministre des Sports, Housseïny Amion Guindo. «Nous sommes optimistes pour l’avenir du taekwondo au Mali parce que cette discipline a fait ses preuves. Vous pourrez toujours compter sur le soutien et l’accompagnement des plus hautes autorités du Mali, à commencer par le président de République du Mali», ajoutera le ministre des Sports. Après ces deux allocutions, place sera faite aux combats proprement dits. Toutes les ligues du pays (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et Bamako) étaient là pour un programme riche d’une vingtaine de finales, toutes catégories confondues.

Chez les juniors garçons. Ibrahim Fané (Bamako) sera sacré devant Sériba Y. Doumbia (Gao) dans la catégorie des moins 45 kg. Chez les -48 kg, Siriman Ballo (Bamako) dictera sa loi devant Almouzer Achahab de la ligue de Gao. Dans la catégorie des -51 kg, Drissa Coulibaly de la ligue de Bamako ne fera qu’une bouchée de Chô Diarra (Sikasso), alors que Seydou Atji (Bamako) a été sacré dans la catégorie des -55 kg devant Issouf Dao (Mopti). Dans les catégories des -53 kg, -68 kg et -73 kg, Mohamed Fofana, Issouf Soumana, Amara Konaté, tous de la ligue de Bamako remporteront le titre suprême face, respectivement à Idrissa Diarra (Kayes), Mamadou Coulibaly (Gao) et Abdoulaye Berthé (Sikasso). Quant à Boubacar Coulibaly de la ligue de Sikasso il se hissera sur la plus haute marche du podium en dominant Mohamed Sylla (Bamako) dans la catégorie des -78 kg. Chez les +78 kg, Moustapha Diarra (Bamako) n’aura pas besoin de forcer son talent pour battre Mohamed Djiré de Ségou.

Chez les séniors dames, Goundo Samaké (Mopti) a battu Fanta Traoré (Bamako) dans la catégorie des -62 kg alors que Assétou Sylla (Bamako) a enlevé la médaille d’or devant Sira M. Diawara (Kayes) dans la catégorie des -46 kg. La finale des -49 kg a été dominée de la tête et des épaules par Awa Oulalé (Bamako) facile vainqueur d’Assitan Kané (Ségou) tout comme Fatoumata Babo (Bamako) qui s’est promenée devant Salimata Konaté (Kayes) chez les -53 kg. Dans la catégorie des -57 kg, Nana Doumbia (Bamako) s’est imposée devant Séga Coulibaly (Mopti), alors que Zenab Doumbia (Kayes) et Korotoumou Karabinta (Bamako) ont été sacrées championnes face, respectivement à Korotoumou Coulibaly (Bamako) et Bibata Ibrahim Maïga (Gao) dans les catégories des -67 kg et – 73 kg. Quant à Rokiatou Traoré de la ligue de Bamako, elle a été sacrée championne sur tapis vert. Chez les séniors garçons, Samba Niang (Bamako) a surclassé Nourou N’Diaye dans la catégorie des-68 kg, alors que son coéquipier Mamadou Kanta (Bamako) est tombé devant Batiété Diallo (Tombouctou). Taha Doumbia (Bamako) a fait honneur à son statut de champion du Mali en s’imposant dans la catégorie des -63 kg devant Boubacar Coulibaly (Koulikoro).

Au classement général, la ligue de Bamako s’est hissée sans surprise sur la plus haute marche du podium avec 23 médailles dont 19 médailles d’or et 4 médailles d’rgent. La deuxième place est revenue à Kayes qui a totalisé 10 médailles dont 2 médailles d’or, 5 médailles d’argent et 3 médailles de bronze. Mopti complète le podium avec 6 médailles dont 1 médaille d’or, 3 médailles d’argent et 2 médailles de bronze.

Au terme de la compétition, le directeur technique national (DTN) de la FEMAT, Me Alioune Badara Traoré, ceinture noire, 7è dan a salué le niveau technique des combattants et souligné les progrès réalisés par les ligues. «Le niveau technique des ligues a fortement augmenté par rapport au dernier championnat. En atteste la deuxième place du classement de Kayes. Cette remarque vaut aussi pour la Mopti qui a terminé troisième. Il y a incontestablement une dynamique au niveau des ligues, leur travail commence à payer», dira le technicien.

B. THIERO