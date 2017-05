Taekwondo : 13 NOUVEAUX ARBITRES NATIONAUX AU SERVICE DE LA FEMAT

Une pierre deux coups. La Fédération malienne de taekwondo (FEMAT) a proclamé, le mercredi 3 mai 2017, les résultats des examens de graduation des arbitres nationaux. L’événement s’est déroulé dans la salle d’entraînement de l’équipe nationale de taekwondo, au Palais des sports Salamatou Maïga, en présence de plusieurs membres du bureau fédéral. Entre autres, on peut citer le 3è vice-président de la FEMAT, Colonel Néma Sagara, le secrétaire général, Dr Yacouba Traoré, ceinture noire 5è dan, le directeur technique national, Alioune Badara Traoré, ceinture noire 7è dan, le trésorier, Bakary Diawara « Yankee », ceinture noire 7è dan. Au total, 13 arbitres sur 13 postulants ont réussi l’examen. Parmi les prétendants, 2 sont admis au grade d’arbitre national 3è degré contre 8 et 3 pour les 2è et 1er degrés. La Fédération malienne de taekwondo a profité pour doter les arbitres internationaux en activité de tenue d’arbitrage international. Parmi eux, figurait le secrétaire général de la FEMAT, Dr Yacouba Traoré, ceinture noire 5è dan, qui a reçu sa tenue d’arbitre international de Poommsae. Le directeur national technique (DTN) de la FEMAT, Alioune Badara Traoré, ceinture noire 7è dan, a expliqué les différentes étapes que l’arbitre national doit franchir pour devenir international. « Pour atteindre le grade international, l’arbitre doit passer les différentes graduations d’arbitre national qui sont les 1er, 2è et 3è grades. C’est après, qu’il peut se présenter pour le grade d’arbitre international lors d’un séminaire spécialement organisé à cet effet par la Fédération internationale de taekwondo », commentera le DTN. Certains arbitres internationaux ont également reçu des nouvelles tenues d’arbitre international. « L’objectif est de préparer ces arbitres internationaux en activité afin de leur permettre d’être bien habillés quand ils seront appelés pour officier certaines compétitions internationales ».

Boubacar THIERO