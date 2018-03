Stupéfiants et produits pharmaceutiques contrefaits : L’Office central des STUPÉFIANTS détruit une importante quantité de produits

L’Office central des stupéfiants (OCS) a procédé hier, dans la commune de Dio, à la destruction des produits stupéfiants et psychotropes saisis en 2017 par ses unités, la police nationale, la gendarmerie nationale et les Douanes. La destruction a concerné environ 7, 6 tonnes de cannabis d’héroïne, 5 kg, 40 g de cocaïne et plusieurs centaines de kg de produits pharmaceutiques contrefaits pour un montant total de plus d’un milliard de Fcfa.

La cérémonie a réuni autour du directeur de l’OCS, le magistrat-colonel, Adama Tounkara, le maire de la commune de Dio (Cercle de Kati), Daouda Kane, le 2è adjoint au préfet de Cercle de Kati, Youssouf Bakary Traoré, le substitut du procureur en charge du pôle judicaire spécialisé, Youba Alfousseyni Diop. Elle a également enregistré la participation d’une trentaine de journalistes et des membres des organisations de la société civile.

L’opération avait pour but, d’une part, d’éviter le retour de ces produits dans le circuit du commerce illicite, et d’autre part, d’informer et sensibiliser la population sur l’ampleur du trafic et de la consommation de la drogue et surtout d’inviter la société civile à s’approprier l’enjeu de ce phénomène. Le directeur de l’OCS a souligné que la destruction de ces produits prohibés visait à répondre à un souci de transparence. Le magistrat-colonel, Adama Tounkara a ajouté que la question que la société civile se pose, le plus souvent, est de savoir quelle est la destination finale desdits produits? Il a expliqué que c’est pour cette raison que l’OCS a convié la presse afin qu’elle serve de relais à la transmission de cette opération d’incinération. «Que nos concitoyens comprennent que tous les produits qui ont été saisis sont détruits», a-t-il assuré.

Selon M. Tounkara, les saisies ont tendance à augmenter fortement, la dernière opération d’incinération ayant porté sur 3 tonnes de produits. Par rapport au mode opératoire, il a expliqué que les trafiquants utilisent aujourd’hui des moyens de plus en plus sophistiqués et importants comme des semi-remorques aménagées.

A ce propos, le patron de l’OCS a déclaré que sa structure restera toujours vigilante à travers une lutte efficace contre les produits stupéfiants et psychotropes qui ont un impact très négatif sur la santé de la population. «Notre moyen principal de lutte est l’information et le renseignement», a-t-il précisé avant d’ajouter qu’une mutualisation d’efforts entre les pays voisins s’avère nécessaire pour lutter contre ce fléau. Le maire de la commune de Dio a salué cet acte qui rentre dans le cadre du bien-être de la population. Pour le 2è adjoint du préfet de Kati, cet acte prouve à suffisance l’engagement de l’OCS, de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des Douanes qui œuvrent inlassablement afin d’empêcher la consommation de ces produits. Youssouf Bakary Traoré a relevé que cet acte d’incinération des produits stupéfiants et psychotropes réconforte évidemment la population. Il a souligné que tous les jeunes, les élus et les collectivités ont chacun un grand rôle à jouer dans le combat, et demandé à la population de signaler à chaque moment les trafiquants de drogues et de ces produits.

Mamadou SY