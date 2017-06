Station de Kabala : LE CHANTIER LEGEREMENT EN AVANCE

Le ministre de l’Energie et de l’Eau, Malick Alhousseiny, a visité, week-end dernier, le chantier du projet d’eau de Kabala. Il a fait le tour des différents sites de cette station considérée comme la plus grosse production d’eau de l’Afrique sub-saharienne. Il s’agit des sites de prise d’eau sur le fleuve Niger, de canalisation, de stockage, de production, de traitement et de la distribution. Les deux directeurs du projet, Olivier Zanchi et Philipe Renard, ont expliqué au ministre que tous les travaux du sous-sol sont achevés avant de promettre que d’ici le 15 décembre 2018, les premiers mètres cubes d’eau seront servis. Ils ont dit que la réalisation des travaux est même légèrement en avance.

La délégation ministérielle s’est ensuite rendue dans trois familles démunies ayant bénéficié d’un branchement social. Sa réalisation a coûté à chacune de ces trois familles 30 000 Fcfa au lieu de 120 000 Fcfa, le tarif normal. C’est l’Etat qui a pris en charge le reste de la somme chiffrée à 90 000 Fcfa. Les membres de ces trois familles ont versé des larmes de joie en recevant le ministre Malick Alhousseiny. La veuve Coulibaly Kadiatou Diabaté dont la famille fait partie des bénéficiares du branchement social, a rappelé que l’eau est vitale. «Sans eau, on ne peut pas faire la cuisine, le linge et les autres travaux ménagères», a-t-elle dit. Elle a tenu à remercier le président de la République et le gouvernement pour avoir initié le projet de branchement social au profit des familles démunies.

Le ministre de l’Energie et de l’Eau a indiqué que le renforcement des infrastructures d’eau potable de Kalaban Coro, Tiébani et Kabala a coûté 9 milliards de Fcfa à l’Etat.

Il a aussi rappelé que la réalisation de 500 branchements sociaux a été faite dans le cadre du Programme présidentiel d’urgences sociales. Ce projet concerne au total 500 branchements sociaux et déjà 378 familles ont été branchées. Le ministre a instruit les responsables de la SOMAGEP et de la SOMAPEP d’accélérer les travaux pour permettre aux 122 autres familles d’être branchées sur le réseau. Le ministre de l’Energie et de l’Eau a confirmé que les travaux du projet de Kabala sont en bonne voie. « C’est une bonne nouvelle pour la population bamakoise. Le projet de Kabala est sauvé parce que tout ce qui doit être réalisé avant la saison de pluies est fini», a-t-il déclaré. Sur le chantier de Kabala travaillent les stagiaires de l’ECICA, de l’ENI, de l’école inter-Etats de Ouagadougou. «Les stagiaires maliens sont employés par les deux sociétés (SOMAGEP et SAMAPEP). Leur employabilité a été recommandée au cours de notre dernier comité de pilotage», a indiqué Malick Alhousseiny.

Il a aussi précisé qu’il y a 1000 employés sur les sites de Kabala. Il a également assuré que tous les problèmes administratifs qui gangrénaient le projet ont été résolus au cours de la dernière table ronde tenue il y a deux semaines.

Par ailleurs, le ministre Malick Alhousseiny a remercié son collègue de l’Economie et des Finances pour la facilité qu’il a accordée au projet de Kabala. Il a également indiqué que sur instruction du Premier ministre, le projet de production d’eau de Kabala fera l’objet d’un suivi régulier.

Abdourhamane TOURE