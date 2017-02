Stade Modibo Keïta : LES CEREMONIES DU CINQUANTENAIRE SONT LANCEES

Le Comité de pilotage du cinquantenaire du stade du quartier populaire de Médine a mis les petits plats dans les grands pour marquer le coup. Pendant neuf mois (de mars à décembre) plusieurs activités sportives et culturelles seront organisées à Bamako. Le ton a été donné hier mardi avec la cérémonie officielle de lancement des activités

Le président du Comité de pilotage du cinquantenaire du stade Modibo Keïta, colonel-major Drahamane Diarra était face à la presse hier pour la cérémonie de lancement des activités de la manifestation. La rencontre qui s’est déroulée dans la salle de conférence de la Piscine olympique était axée sur un seul sujet : la présentation du programme des activités sportives et culturelles qui doivent marquer le cinquantenaire du stade qui porte le nom du premier président du Mali, feu Modibo Keïta.

Dans son exposé liminaire, le conférencier rappellera d’abord que l’infrastructure a été réalisée le 2 décembre 1967 «à travers une brillante coopération entre l’ex-URSS et le Mali», qu’elle est bâtie sur une superficie de 195.000m2 et qu’elle comprend quatre grandes entités (l’arène principale et les terrains annexes, le Pavillon des sports, la Piscine olympique et les structures d’entretien et de réparation, ndlr). Le stade s’appelait initialement stade Omnisports, avant d’être baptisé stade Modibo Keïta par le décret N°94-308/P-RM du 6 février 1994.

Après ce bref rappel, le conférencier entrera dans le vif du sujet, à savoir le programme des festivités qui seront organisées par le Comité de pilotage du cinquantenaire. «La célébration du cinquantenaire débutera en mars pour prendre fin en décembre», indiquera colonel-major Draha-mane Diarra, avant de préciser que le programme s’articulera autour de trois volets : la cérémonie de lancement officiel, la cérémonie d’ouverture et la cérémonie de clôture.

Plusieurs activités sportives seront organisées de mars à décembre, dira le président du Comité de pilotage et ces compétitions mettront aux prises les équipes de catégorie d’âge dans une dizaine de disciplines (le football, le basket-ball, le karaté, le tennis, le taekwondo, la natation, l’athlétisme, la boxe, le volley-ball). Il y aura également une marche sportive qui sera ouverte à toutes les personnes désireuses d’y participer. «C’est pour mobiliser le plus grand nombre de personnes que nous avons ciblé les enfants pour les activités sportives. Notre choix s’est porté sur les cadets et les minimes, seul le tournoi de volley-ball se disputera avec les juniors.

Les vainqueurs des différents tournois seront récompensés», a expliqué le conférencier. Concernant les activités culturelles, il est prévu des expositions photos, des concerts, une journée citoyenne, la comédie show et une émission Top étoile, détaillera le président du Comité de pilotage en précisant que le budget prévisionnel s’élève à 100 millions de F cfa.

«L’argent proviendra du budget national et des contributions des sponsors et des partenaires de l’événement», révélera le colonel-major Drahamane Diarra, en présence du représentant de l’ambassade de la Fédération de Russie, Victor Merkulov, du directeur national des sports et de l’éducation physique (DNSEP), Mahamadou Sidibé et du directeur du stade Modibo Keïta, Amadou Maïga.

«C’est un honneur et une fierté pour la Fédération de Russie de participer au cinquantenaire du stade Modibo Keïta, confiera Victor Merkulov. Quand nous avons reçu l’invitation du Comité de pilotage, nous avons transmis la lettre à Moscou. Nous sommes très contents, la Fédération de Russie participera à toutes les activités qui seront organisées par le Comité de pilotage», ajoutera le diplomate avant de souligner les bonnes relations qui existent entre son pays et le Mali depuis plusieurs décennies.

«La Fédération de Russie et le Mali ont toujours eu des bonnes relations. A la date d’aujourd’hui, 250 étudiants maliens étudient dans les universités en Russie et chaque année, nous offrons 25 bourses au Mali», conclura Victor Merkov. Outre les activités sportives et culturelles, le programme du Comité de pilotage prévoit des travaux de rénovation qui porteront essentiellement sur le Pavillon des sports et l’aménagement des espaces pour les personnes handicapées. «Nous avons prévu un budget de 30 millions de F cfa pour ces travaux de rénovation», précisera le directeur national des sports et de l’éducation physique, Mahamadou Sidibé.

En un demi-siècle d’existence, le stade Modibo Keïta a abrité plusieurs grands événements sportifs, politiques, culturels, religieux, commerciaux et même humanitaires. Entre autres on peut citer la CAN 2002, les biennales artistiques et culturelles, les meetings des chefs d’Etat guinéen et libyen, les prêches de la fête de Maouloud, la messe du Pape Jean Paul II. Le stade a une capacité d’accueil de 26.000 places assises.

S. B. TOUNKARA