Sport universitaire : LA NOUVELLE SAISON EST LANCéE

Le coup d’envoi de la nouvelle saison sportive et culturelle des universités, instituts et grandes écoles du Mali a été donné le samedi 18 février avec un cross qui s’est déroulé sur la colline de Badalabougou. La compétition a été organisée par le Centre national des œuvres universitaires (CENOU), en collaboration avec la Fédération malienne d’athlétisme (FMA). L’événement était présidé par le chef de cabinet du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdoulaye Diakité, en présence du directeur général du CENOU, Allaye Bah, du secrétaire général de la FMA, Kissima Sylla et du chef service sport, arts, culture et loisirs du CENOU, Mama Ibrahim Touré. Une soixantaine d’universitaires femmes et hommes ont participé au cross. Les femmes se sont mesurées sur une distance de 3km, alors que les hommes ont parcouru 5km.

La course des femmes a été remportée par Sitan Bouaré qui s’est imposée devant Mamou Diallo, et Kandia Diarra. Toutes les trois athlètes sont issues de l’Université des sciences juridiques et politiques de Bamako (USJPB). Chez les hommes, la première place est revenue à Bakari Sidibé de la Faculté de droit public (FDPU) qui franchira la ligne d’arrivée devant Abdoul K. Mariko de l’Université de Ségou et Boubacar Diawara de la Faculté de droit public (FDPU). Les dix premiers ont tous reçu des primes.

Dans son allocution de clôture le chef de cabinet du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdoulaye Diakité a félicité les organisateurs pour le bon déroulement du cross, un événement qui, rappellera-t-il, marque le lancement officiel de la nouvelle saison des universités, instituts et grandes écoles du pays. «Je remercie et félicite la direction générale du Centre national des œuvres universitaires pour le bon déroulement de l’événement. Nous plaçons cette première activité de la saison sous le signe de la paix», dira Abdoulaye Diakité.

Le directeur général du CENOU, Allaye Bah a également salué le bon déroulement de la compétition et indiqué que l’objectif visé à travers ce cross est de créer la cohésion et l’entente entre les universitaires. «Je remercie l’ensemble des organisateurs et félicite les participants. L’activité de ce matin (samedi, ndlr) fait partie des activités phares du CENOU. Nous sommes en train de nous donner les moyens humains, financiers et techniques pour le bien être des étudiants. On veut les organiser et les orienter vers des activités de ce genre», précisera le directeur du CENOU, Allaye Bah. «D’autres activités sont au programme pour occuper les étudiants. L’un des objectifs est de créer un engouement autour du sport universitaire, faire en sorte que les étudiants et universitaires de grandes écoles essaient d’allier études et sports. Il faut faire en sorte qu’à côté des efforts académiques, les étudiants puissent se divertir et évacuer un peu le stress tout en se maintenant en bonne santé. Aussi, on veut créer la cohésion et l’ambiance entre les jeunes universitaires», renchérira le chef service sport, arts, culture et loisirs du CENOU, Mama Ibrahim Touré. Après le cross, annoncera-t-il, il y aura des compétitions de football, de basketball, d’athlétisme, de jeux d’échecs et de jeu dames. Un vaste programme en perspective !

