Sport universitaire : JOURNEE SPORTIVE, LE CENOU MARQUE LE COUP

La deuxième édition de la Journée sportive du Centre national des oeuvres universitaires (CENOU) s’est déroulée le jeudi 9 mars sur le site du nouveau complexe universitaire de Kabala. La journée a été marquée par trois activités : une marche collective à laquelle a participé tout le personnel du CENOU, un match de gala qui a mis aux prises l’équipe du village de N’Golobougou où se trouve l’université et celle du personnel du CENOU et une conférence-débat sur la médecine du sport avec comme thème, « les avantages du sport sur la prévention des maladies cardiovasculaires ».

«Toutes les activités se sont bien déroulées. Nous sommes très contents de la participation du personnel du CENOU à cette deuxième édition de la Journée sportive», a confié un responsable de la commission d’organisation en annonçant que l’ambition du CENOU est de faire participer d’autres structures de formation aux prochaines éditions. Il s’agit, indiquera-t-il, des universités, des instituts, des grandes écoles et du département de tutelle.

L’organisation de cette deuxième Journée sportive du CENOU intervient moins d’un mois après le lancement officiel de la saison sportive 2016-2017 qui s’était déroulé le samedi 19 février à la FAST sur la colline de Badalabougou. L’événement avait été marqué par un cross qui a regroupé une soixantaine d’universitaires femmes et hommes qui se sont mesurées sur une distance de 3km pour les premières et 5km pour les deuxièmes. Il convient de rappeler que les activités sportives du CENOU sont organisées sous l’impulsion du service sport, arts, culture et loisirs du centre.

S. B. TOUNKARA

—

CAN U20 : LA ZAMBIE EN ROUTE POUR UN SACRE HISTORIQUE ?