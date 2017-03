Spéculation foncière : LE CAS TYPIQUE DE KITA

Face à certaines pratiques douteuses de la mairie de la ville, le ministre Bathily a rappelé que le domaine public de l’Etat est inaliénable, incessible et imprescriptible

«J’ai laissé des spéculateurs fonciers s’accaparer de mes 4 hectares de terres cultivables que j’ai exploités pendant 46 ans. J’aurais bataillé, corps et âme, pour les préserver si j’avais ces informations que vous venez de nous donner, M. le ministre». Ces propos sont de Moussa Keïta, coordinateur des chefs de quartier de Kita. En réaction, le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Me Mohamed Aly Bathily dira : «nous pensons qu’il faut multiplier le contact, l’exégèse, les explications pour pouvoir dire aux citoyens voilà ce que vous devez savoir. Et cela va vous permettre de construire votre propre citoyenneté autour du respect de vos droits.» Le ministre Bathily a clôturé mardi dernier à Kita sa mission de six jours dans la région de Kayes. Une mission au cours de laquelle il a donné d’amples informations sur le droit foncier au Mali, sur les attributions des différentes autorités dans la gestion foncière afin de permettre aux populations de mieux connaître leurs droits en la matière, de les défendre tout en respectant les lois et règlements de la République. Au cours des échanges, la dame AssitanTiéouléTounkara, enseignante de son état, a souhaité être édifiée sur «l’accaparement» par une société immobilière des terres que sa famille a héritées après le décès du père. Comme elle, Nouhoum N’Diaye est monté au créneau pour dénoncer la «vente illégale» par le maire de Kita, Sory Ibrahim Dabo, des parcelles immatriculées pour accueillir un centre commercial et un centre résidentiel (un titre foncier de l’Etat). En réponse à ces allégations, Sory Ibrahima Dabo expliquera d’un ton dur et ferme que «ces parcelles sont la propriété exclusive de la mairie. Après avoir commis un géomètre applicateur, le conseil municipal a décidé de les morceler». Le premier magistrat de la ville a ajouté que les fonds perçus à la faveur de ces morcèlements ont été versés au percepteur. «Et c’est avec ces fonds que nous avons réalisé des infrastructures», a-t-il précisé avant de répéter que Kita ne connaît pas de problèmes fonciers contrairement à d’autres localités du Mali. Les propos du maire ont été suivis par des sifflets et des cris de moqueries de la part de certaines personnes qui ont demandé à ce que l’intéressé soit expulsé de la salle de réunion. Après un appel au calme, le ministre Bathily a rappelé que le domaine public de l’Etat est inaliénable, incessible et imprescriptible. «Et ce n’est pas la commune de Kita qui va décider de la vocation d’un titre foncier créé par l’Etat et en son nom», a dit avec insistance le ministre Bathily, visiblement très en colère. Le maire qui s’est senti humilié est revenu à la charge en tentant de dissuader le ministre du bien-fondé de sa démarche. Sauf que Me Mohamed Aly Bathily n’est pas un homme qui se laisse berner. En brandissant la demande d’affectation desdites parcelles adressée au service des domaines le 27 janvier 2017 par le maire de Kita, il a indiqué que la demande n’a pas franchi les bureaux des domaines de Kita, à plus forte raison d’obtenir son approbation qui est obligatoire en la matière. «Vous avez seulement mis la forme afin de mettre à exécution votre plan», a déploré Me Bathily avant de menacer : « nous porterons désormais plainte pour atteinte au bien foncier de l’Etat contre toute personne qui s’adjuge le droit de disposer du domaine public de l’Etat sans une autorisation préalable du gouvernement. Il est temps d’appliquer la loi dans toute sa rigueur». En tirant le bilan de son périple de six jours en 1ere région, le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières dira que cette visite prouve la nécessité pour les autorités de communiquer avec les citoyens. «Ces échanges nous enrichissent mutuellement. Ils permettent à tous de prendre l’exacte mesure des décisions que nous devons prendre pour arriver à apporter des éléments de réponses aux problèmes connus par les citoyens», a-t-il déclaré avant d’ajouter que c’est un vœu du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, d’initier ces genres d’échanges au pays afin de mieux connaître les préoccupations des populations.

