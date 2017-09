Spécial 22 septembre: IBK-AN-IV

«J’ai été élu en 2013 avec un score plus que confortable, ayant obtenu un report de voix supérieures à celles du 1er tour.

Cette confiance m’oblige et m’impose comme ligne de conduite de veiller avant tout à la préservation de la sécurité et de la paix, à la consolidation de la cohésion sociale, à la satisfaction d’une part substantielle de la demande sociale.

Toute mon action s’inscrit dans la fidélité à ce sacerdoce. Etre au service de mon pays, être fidèle aux attentes les plus profondes de mes concitoyens qui aspirent par-dessus tout à la paix, fédérer autour de la fierté nationale.

C’est pourquoi, je ne reculerai devant aucune concession pour protéger le lien social, pour mettre le pays à l’abri de tourmentes aventureuses, mais aussi pour laisser tout le temps nécessaire à une meilleure compréhension des enjeux et à la manifestation de la vérité. Voilà mon crédo!

J’ai le Mali chevillé au corps : « Malikofabè n na», IBRAHIM BOUBACAR KEÏTA

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI – CHEF DE L’ETAT

LA SÉCURITÉ DES MALIENS ET LE RENFORCEMENT DE LA PAIX AU COEUR DU BILAN ET DES ACTIONS DU PRÉSIDENT IBK

Aujourd’hui, il n’y a pas de guerre ou de confrontations entre les forces armées maliennes et les groupes armés. Grâce aux actions du Président IBK, le Mali en paix, c’est : le gage du développement inclusif, le retour de la croissance économique, la réponse aux attentes du quotidien des populations qui redevient possible : eau, éducation, santé, routes et électricité, emploi des jeunes, etc…

LA SOUVERAINETÉ DE L’éTAT MALIEN AU COEUR DU BILAN DU

PRÉSIDENT

L’organisation des Assises Nationales sur le Nord en 2013 a permis de ressouder le tissu social, de renforcer l’unité de la nation et de définir les bases de la refondation d’une nation plurielle réconciliée avec elle-même. La mise en oeuvre de l’Accord de Paix a permis de retrouver la stabilité et la souveraineté de l’Etat sur l’ensemble de son territoire : le retour progressif de l’administration dans le Nord, notamment le retour récent du Gouverneur à Kidal, la mise en place des Autorités intérimaires à Tombouctou, Gao et Kidal ; la mise en place des Collèges transitoires de Taoudénit et Ménaka et la sécurisation des populations à travers la mise en place du MOC à Gao et Kidal.

LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS À DESTINATION DES

POPULATIONS DU NORD

Le Président IBK a relancé une politique de développement des projets de travaux d’infrastructure à destination des populations du Nord à travers : la réalisation de travaux de réhabilitation des infrastructures dans le Nord :

le lancement des travaux de fournitures et d’installation de groupes électrogènes dans la centrale thermique de Kidal pour un montant de plus de 2,5 MILLIARDS FCFA.

Les travaux seront réalisés par une entreprise basée à Tombouctou.

Le financement de projets de résilience notamment des forages et des puits à Gossi, Gathieloumo, Intadéinit et Tessalit.

La réhabilitation d’écoles notamment à Haribono.

Le Président IBK est mobilisé pour amplifier son action à destination

des populations du Nord. L’Etat est en train de mobiliser près de 235 MILLIARDS FCFA pour des activités au profit exclusif des populations : éducation, aides alimentaires, énergie et hydraulique, gouvernance, paix et cohésion sociale, etc.

LE RENFORCEMENT DE LA COMPOSANTE FORCES MILITAIRES ET DE SÉCURITÉ POUR LA STABILITÉ ET LA PAIX

Le Président IBK a mis en place depuis 2013 plusieurs mécanismes politiques en faveur de la stabilité.

L’opérationnalisation de la Commission Nationale Désarmement Démobilisation et Réinsertion (CNDDR).

La mise en place du Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC) à Gao et à Kidal avec des moyens comme : véhicules, matériel d’Habillement, de Campement, de Couchage et d’Ameublement (HCCA).

Le Ministère de la Défense et des Anciens Combattants a déployé près d’une dizaine d’opérations militaires en cours d’exécution dans le cadre général de l’opération DAMBE dans la région de Gao et dans la ville de Tombouctou. Avec la mise en oeuvre de LOPM, le Président IBK a engagé une politique volontariste en faveur des troupes armées pour l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail.

LES DROITS PERÇUS PAR LES SOLDATS ONT

DOUBLÉ ENTRE 2013 ET 2017 VIA :

La création d’une Fondation pour la Solidarité, outil de gestion de la politique sociale en faveur des militaires, de leurs familles et de leurs ayant droits en particulier dans les domaines de l’éducation, de la santé, du logement, de la reconversion ainsi que de la mémoire.

La mise en place d’avantages inédits aux militaires et à leur famille notamment 5 ans de salaire aux grands blessés de guerre et 10 ans de salaire aux ayants-droits des militaires décédés en opération ou en service commandé.

Le recrutement de 5100 recrues pour 5 419 944 000 Fcfa (solde et PGA). La prise en charge de l’Indemnité Compensatrice de Logement (ICL) qui a eu son taux plein depuis le 1er janvier 2017 soit un montant

total de 16 300 000 000 Fcfa. L’augmentation de la prime d’opération de 6 000 Fcfa à 50 000 Fcfa soit une incidence de 550 000 000

Fcfa par mois, soit 26 950 000 000 FCFA (de septembre 2013 à

septembre 2017). La réalisation prochaine dans le quartier de Sébénikoro à Bamako de 1500 logements pour les militaires.

L’harmonisation de la prime de risque au taux de 15% pour tous les militaires à hauteur de 320 000 000 Fcfa par mois, soit 15 680 000 000 Fcfa (de septembre 2013 à septembre 2017).

Cette prime a été par la suite transposée à l’indice depuis septembre 2016. L’augmentation de l’allocation familiale et de la valeur indiciaire, la diminution de l’ITS (Impôt sur les Traitements et les Salaires). La prise en charge de la nouvelle grille indiciaire des militaires.

Le Président IBK a mis en place une politique de renforcement des équipements militaires sans précédent via :

L’acquisition des équipements militaires de transports terrestres, aériens et de transmissions tactiques. La réalisation des matériels d’Habillement, de Campement, de Couchage et d’Ameublement pour 14 364 303 996 Fcfa destinés aux GTIA.

La réalisation de matériels techniques des services pour 68 829 108 875 Fcfa, composée d’armes, de munitions, de matériels roulants, de pneumatiques, de pièces de rechanges et de matériels de précision, etc…

La réalisation de carburant et ingrédients auto et avion pour plus de 22 milliards Fcfa (de 2013 à 2017).

La réalisation d’infrastructures pour 3 719 383 758 Fcfa, composée de : l’entretien et la rénovation de plusieurs bâtiments.

Le paiement du vecteur aérien pour 146 963 141 656 FCFA.

Les efforts de reconstruction de notre Défense ont été élargis aux forces de Sécurité avec la mise en place de la Force spéciale antiterroriste (FORSAT), dont les interventions font la fierté des Maliens.

L’URGENCE SOCIALE ET LA RELANCE ÉCONOMIQUE AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS ET DE L’ACTION DU PRÉSIDENT IBK

Afin de répondre aux besoins et aux préoccupations sociales des Maliens, le Président IBK a lancé le Programme Présidentiel d’Urgences Sociales.

Ce programme repose sur les éléments suivants : des investissements de proximité qui amélioreront de manière rapide et significative le quotidien des bénéficiaires la nécessité de faire plus en faveur des couches les moins favorisées de nos populations, malgré les ressources limitées de notre pays la réduction des inégalités, dont sont victimes nombre de Maliens dans l’accès aux services sociaux de base la préservation autant que possible du pouvoir d’achat grâce à une politique constante de soutien à la consommation.

DES ACTIONS SOCIALES POUR L’ENSEMBLE DES SECTEURS D’ACTIVITÉS, AU SERVICE DU QUOTIDIEN DES MALIENS

Le Programme Présidentiel d’Urgences Sociales prévoit dans les mois à venir des actions concrètes dans l’ensemble des secteurs d’activités

pour apporter la justice sociale aux Maliens : Développer et assurer la pérennité des productions agricoles pour de plus grands rendements :

La construction de 14 bâtiments de stockage alimentaire réfrigérés à

énergie autonome pour les marchés de Bamako et environs, Sikasso, Mopti et Kayes, pour un montant de 700 MILLIONS FCFA.

Le projet permettra aux femmes de préserver leurs fruits et légumes ainsi que leurs poissons de Sélingué à Mopti. Amplifier la production et la productivité des filières poissons : L’installation et l’empoissonnement de 120 cages flottantes pour les localités de Bamako, Kayes, Koulikoro, Sikasso, Gao et Ségou, pour un montant de 720 millions Fcfa. Une mesure concrète créatrice de 600 emplois directs, dont les jeunes.

Renforcer et développer l’élevage pour accroitre les productions et les

rendements : La réalisation d’une unité de découpe et de conditionnement des produits de l’élevage, en particulier de la volaille qui pourraient être désormais vendus en pièces. L’installation d’une unité laitière à Bamako pour la satisfaction des besoins en lait de la zone périurbaine de Bamako, avec une capacité de production de 20.600 litres de lait par jour, pour un montant de 650 MILLIONS FCFA.

La mise en norme des capacités de l’abattoir frigorifique de Sabalibougou et la révision des contrats de concession des abattoirs, notamment de Ségou, Bamako et Mopti. Cela permettra d’améliorer la qualité du plateau technique d’abattage et les conditions de transport de la viande. Le projet couvre les zones de Bamako, Kati et Kalabancoro, pour un montant de 1,085 MILLIARD FCFA.

Renforcer les capacités des industriels pour accroitre l’accès à l’électricité pour les Maliens:

La réalisation d’une centrale solaire photovoltaïque de 50MW à Koulikoro pour assurer la demande et éviter les délestages. Plus de 434 000 foyers seront desservis à Banamba, Touba, Kiban et Koulikoro. La réalisation d’une centrale solaire photovoltaïque de 50MW à Yanfolila pour augmenter la production de l’énergie propre afin d’assurer la couverture de la demande et éviter les délestages.

Améliorer l’accès aux services de l’eau au plus grand nombre :

La réalisation de 5000 branchements sociaux pour améliorer l’accès aux services de l’eau, en multipliant et en facilitant les conditions des branchements sociaux. Le montant du projet est de 550 millions Fcfa. La réalisation de 101 bornes fontaines pour accroître l’accès à l’eau potable dans les localités de Bamako, Markala, Sélingué, Sévaré, Gao, Ségou, Kita et Mopti-Sévaré. Le montant du projet est de 1,739 MILLIARD FCFA.

Renforcer l’accès à l’éducation et développer la qualité des apprentissages : L’Etat a investi en 2017 environ 1 milliard Fcfa pour des cours de soutien dans les écoles. Cet investissement a permis d’élever le taux de réussite dans les filières techniques de 28 à 41%.

Le lancement du programme d’amélioration substantielle de l’accès à l’éducation et à la qualité des apprentissages dans 41 communes vulnérables du Mali pour un montant qui s’élève à environ 6 milliards Fcfa. La distribution pour la rentrée prochaine de 550 000 kits scolaires. L’informatisation de plus de 200 salles de classes d’écoles fondamentales publiques F2 du District de Bamako. L’Etat lancera l’année prochaine le soutien aux inscriptions et aux bourses dans les écoles privées, un montant d’environ 37 MILLIARDS FCFA.

Renforcer l’emplacement des commerces de proximité : La construction prochainement de nouveaux sites, pour reloger les déguerpis au nombre de 5000 sur la rive gauche en octobre prochain.

La réhabilitation du Marché Rose de Bamako est prévue le 22 septembre prochain. Cela permettrait de régler significativement le recasement des sinistrés de 2013 et de plusieurs déguerpis, pour une capacité d’accueil de 800 commerçants.

L’ACCÈS AU LOGEMENT COMME DROIT ÉLÉMENTAIRE SOUTENU

PAR LES ACTIONS DU PRÉSIDENT

Le Programme Présidentiel Le Mali d’Abord est très explicite en ce qui concerne l’aspiration et l’ambition de chaque malien et de loger sa famille et de la soustraire de l’incertitude. Il se fixe comme objectif 50 000 logements. Des actions concrètes pour permettre aux Maliens de se loger :

La réalisation de 850 logements de Programme Gouvernemental, dont 500 en attente d’attribution dans les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou, Mopti et Gao. La construction et la réception de 3873 logements sociaux en PPP. La réalisation en cours de 7896 logements du Programme Gouvernemental, dont 270 dans les régions de

Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti et 7626 logements au titre du Partenariat Public Privé (PPP). La promotion et la vulgarisation des matériaux locaux dans la construction de logements.

LA RELANCE ÉCONOMIQUE AU BÉNÉFICE DES POPULATIONS

La relance de l’économie sous les actions du Président IBK a permis de mettre en place une politique de redistribution effective et bénéfique pour les Maliens. Ce dynamisme économique a permis d’améliorer les conditions de travail des travailleurs et des agents publics de façon considérable.

Le Mali est la 3ème économie de la zone UEMOA. Entre, 2013 et 2016, le pays s’est enrichi : l’évolution du PIB au Mali qui n’est rien d’autre que la richesse nationale est passée de 1,7% en 2013 à successivement 7,2% en 2014, 6% en 2015 et 5,8% en 2016. durant la période allant du 31 décembre 2013 au 31décembre 2016, les recettes budgétaires totales ont progressé de 51% en passant de 898,2 milliards Fcfa à 1 356,2 MILLIARDS FCFA, soit une augmentation globale de 458 milliards Fcfa.

L’amélioration des conditions de vie des travailleurs et des agents publics : l’augmentation de la valeur du point indiciaire de 21%, passant de 330,75 en 2015 à 400 en 2017 l’augmentation de plus de 30% des frais de mission la baisse de 8 points du taux de ITS le SMIG qui a doublé passant de 28 460 à 40 000 Fcfa l’augmentation du taux des allocations familiales qui triple passant de 1500 Fcfa à 3500 en général et à 4000 Fcfa pour les enfants handicapés l’adoption d’une loi de protection sociale des fonctionnaires de l’État en matière d’accident de travail et de maladies professionnelles. L’octroi de toutes sortes de primes et indemnités aux agents publics s’élèvent à 89,4 MILLIARDS FCFA de 2013 à maintenant.