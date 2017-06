Soutien aux enfants démunis : L’AMPC FAIT DON DE MATÉRIELS AU CHU GABRIEL TOURÉ

L’Association malienne pédiatrie au cœur (AMPC) a organisé vendredi dernier une cérémonie de remise de don à l’hôpital Gabriel Touré. La cérémonie était présidée par Abdoulaye Kéita, président de l’AMPC.

C’était en présence du représentant du directeur général du CHU Gabriel Touré, le professeur Timbo Samba Karim, directeur médical du CHU Gabriel Touré, de Boubacar Togo, chef de département de pédiatrie et plusieurs autres agents de santé. Cet évènement qui coïncide avec la journée de l’Enfant africain, marque le lancement officiel des activités de l’AMPC.

Le lot offert par l’AMPC est composé de 1650 aiguilles de prélèvement, 12.000 perfuseurs, 1500 micro-perceurs G25, 150 cathéters, 2000 seringues 5 cc et 20 couches. Par ailleurs, les membres de l’organisation ont procédé à la réfection d’une dizaine de lits de consultation au niveau du département de la Pédiatrie et au curage des fosses septiques des toilettes externes.

« Cette manifestation ne peut que nous réjouir et nous remercions cette association», s’est réjoui le représentant du directeur général. Par ailleurs, il a souligné qu’il est nécessaire que ce genre de geste se répète au bénéfice des patients démunis, car le besoin est pressant. De son côté, le chef de département de Pédiatre estime que ce don est symbolique et très utile, car il rendra d’énormes services aux enfants. Quand aux donateurs, ils ont rappelé que l’AMPC a pour mission d’informer et de sensibiliser en vue de la prise de conscience des maladies infantiles, mais aussi identifier les enfants malades au niveau des pédiatries en vue de la facilitation de leur prise en charge. Elle mène des projets en concertation avec les services de pédiatrie pour améliorer l’accueil des enfants.

Babba B. COULIBALY