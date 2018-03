SOS village d’enfants : REPARTIR SUR DES NOUVELLES BASES

Le Mémorial Modibo Kéita a abrité, samedi dernier, la 18è assemblée générale de l’Association malienne des villages d’enfants SOS (SOS villages d’enfants Mali). La cérémonie a enregistré la présence du ministre des Infrastructures et de l’Equipement, Mme Traoré Seynabou Diop, du représentant du département de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Birama Coulibaly, du président du conseil d’administration de SOS villages d’enfants, Pr Mamadou Marouf Kéita et du représentant du bureau régional international de l’association, Bruno Honvo.

D’entrée de jeu, le représentant du ministère en charge de la Promotion de la Femme a rappelé le champ d’intervention de l’Association pour la protection des enfants et l’autonomisation de la femme. Il a réitéré la confiance et la disponibilité de son département à accompagner SOS villages d’enfants dans toutes ses actions.

Quant au président du conseil d’administration, il a expliqué que conformément aux recommandations, le bureau national a entrepris l’élaboration d’un plan d’action (2017-2020), selon la stratégie 20/30 de SOS villages d’enfants international. Il a aussi rappelé la grave crise qui secoue l’association. A en croire Mamadou Marouf Keita, cette crise a eu de lourdes conséquences sur le fonctionnement normal de leur organisation. Par ailleurs, il a qualifié la situation de regrettable. En effet, c’est une tension qui est survenue au moment où SOS villages d’enfants Mali était dans une dynamique de réforme de son système de gestion afin d’atteindre les objectifs de son plan de développement, explique le président du conseil d’administration.

A ce propos, le conseil a dû faire face à la résolution de cette crise qui a quasiment paralysé le fonctionnement de l’organisation, plus particulièrement son système informatique et le personnel. Mais ce dysfonctionnement a été déjà résolu grâce à la mobilisation d’un important fonds et du bureau régional de Dakar, a souligné-t-il. Pour ce qui concerne la gestion du personnel, une mission d’information et d’observation du bureau national a permis de déceler des irrégularités et des mesures ont été prises en vue d’amoindrir leur impact sur le fonctionnement de l’Association malienne des villages d’enfants SOS.

Bruno Honvo a, lui, préféré s’appesantir sur les différents points forts de la stratégie 2020-2030 de l’organisation qui sont, entre autres, le renforcement des familles et des jeunes, le plaidoyer en faveur des enfants et la croissance des investissements. SOS villages d’enfants est une association qui a été créée en 1988. L’organisation œuvre pour un meilleur cadre de vie familial. En 2017, 667 enfants ont été pris en charge. En outre, plus de 46 millions de FCFA ont été mobilisés pour permettre à 3 599 jeunes de 48 associations villageoises de réaliser des activités génératrices de revenus.

Amadou B. MAÏGA