Sommet de la Celle-Saint-Cloud: FLORENCE PARLY A FAIT UN POINT D’ETAPE AU PRESIDENT EN EXERCICE DU G5 SAHEL

C’est dans une atmosphère cordiale, chaleureuse et très détendue que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta a reçu en audience, dimanche en sa résidence à la base B, le ministre français des Armées. Florence Parly, accompagnée de son homologue malien, Tiènan Coulibaly, s’est entretenue avec le président en exercice du G5 Sahel et chef suprême des armées maliennes sur les mécanismes visant à hâter la cadence de l’opérationnalisation de cette force conjointe de lutte contre le terrorisme au Sahel.

« Nous avons donc pu faire un point des échanges qui ont démarré mi-décembre lors du sommet de la Celle-Saint-Cloud. Et nous avons donc pu faire un point d’étapes sur le bon avancement des décisions qui ont été prises en ce moment-là », a-t-elle déclaré à sa sortie d’audience. Florence Parly a, parlant du prochain agenda du G5 Sahel, informé que son collègue malien de la Défense organisera, début janvier à Bamako, une réunion. « Et puis, dans quelques jours (15 janvier selon des sources proches du Quai d’Orsay), à Paris, une nouvelle réunion pour rendre opérationnelle les décisions qui ont été prises à la Celle-Saint-Cloud ». Mme Parly s’est, ensuite, envolée pour Gao où elle a passé le Réveillon avec les troupes françaises de l’opération Barkhane.

Cheick M. TRAORE