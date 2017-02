Somalie: Mogadiscio sous haute sécurité

Commerces fermés, vols commerciaux annulés : Mogadiscio était à nouveau paralysée hier par de fortes mesures de sécurité pour l’investiture du nouveau président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed

Plus connu sous son surnom Farmajo, le président devait prêter serment à l’aéroport de Mogadiscio, l’endroit le plus sécurisé de la capitale, où s’était déroulée son élection le 8 février, pour éviter une attaque des islamistes shebab qui ont promis de lui mener une guerre « sans merci ». « Toutes les routes principales et les rues dans la capitale et en dehors ont été fermées la nuit dernière. La circulation est restreinte et seuls les véhicules des officiels sont autorisés à circuler », a expliqué à l’AFP un responsable de la police, Ibrahim Mohamed. « C’est pour des raisons de sécurité. Tous les vols commerciaux sont annulés aujourd’hui et seuls les avions transportant les délégations sont autorisés », a-t-il ajouté.

Les écoles et commerces étaient également fermés, comme cela avait été le cas deux semaines plus tôt, le jour de l’élection de Farmajo par un collège de parlementaires. Les présidents djiboutien Ismaël Omar Guelleh et kényan Uhuru Kenyatta et le Premier ministre éthiopien Hailemariam Desalegn étaient déjà arrivés en fin de matinée. D’autres dirigeants de la région étaient attendus, ainsi que des délégations koweïtienne et égyptienne. Farmajo a pris ses fonctions le 16 février. La cérémonie de passation du pouvoir avait été marquée par des tirs de mortiers revendiqués par les shebab près du palais présidentiel, qui avaient tué cinq personnes, dont deux enfants. Les shebab, affiliés à Al-Qaïda, ont mené dimanche une attaque à la voiture piégée à Mogadiscio, qui a fait au moins 39 morts, témoignant du défi sécuritaire qui attend Farmajo. Farmajo jouit d’une réelle popularité auprès des Somaliens qui avaient apprécié son bref mandat de Premier ministre – huit mois en 2010 et 2011. Il avait alors séduit par son discours nationaliste assumé et ses efforts pour améliorer la gouvernance.

Mais l’État somalien, soutenu à bout de bras par la communauté internationale et la force de l’Union africaine (Amisom), forte de 22.000 hommes, peine toujours à exercer son autorité au-delà de Mogadiscio.Confrontés à la puissance de feu de l’Amisom déployée en 2007, les shebab ont été chassés de Mogadiscio en août 2011. Ils ont ensuite perdu l’essentiel de leurs bastions, mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d’où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats-suicides. La Somalie est plongée depuis la chute en 1991 du régime du président Siad Barre dans le chaos et la violence, entretenus par des milices claniques, des gangs criminels et des groupes islamistes.

Centrafrique : la MINUSCA obtient le départ d’un chef rebelle de Bambari

La Mission des Nations unies en Centrafrique (Minusca) a annoncé hier avoir obtenu le départ, de la ville de Bambari (centre), d’un chef de guerre tenu pour l’un des responsables des affrontements entre deux factions rivales de l’ex-rébellion Séléka.

« Le chef milicien de l’Unité pour la paix en Centrafrique (UPC), Ali Ndarass, vient de quitter Bambari après avoir signé une déclaration, à la suite des discussions menées par la Minusca », a précisé le porte-parole de la Mission onusienne Vladimir Monteiro, lors de sa conférence de presse hebdomadaire.

« Ali Ndarass a quitté la ville, mais nous maintenons la pression sur lui pour qu’il ne constitue pas un danger pour les populations civiles dans une autre région », a ajouté Vladimir Monteiro, précisant que le chef rebelle avait aussi fait l’objet de pressions de « la communauté internationale ».

Des affrontements meurtriers opposent depuis début février des membres de l’UPC à d’autres du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique (FPRC) de Noureddine Adam, deux des factions issues de l’éclatement de la coalition Séléka.

« La Minusca est en discussions avec l’UPC et la coalition dirigée par le FPRC, pour éviter la guerre et épargner aux populations civiles des souffrances inutiles », a ajouté le porte-parole mercredi.

Le 11 février, un hélicoptère de la Minusca, intervenu pour stopper l’avancée vers Bambari de troupes du FPRC, avait tué le « général » Joseph Zoundéko, considéré comme un des chefs influents du mouvement.

Vendredi, la Minusca avait annoncé « l’arrivée de forces additionnelles » pour « mieux protéger Bambari et ses habitants » et mis sévèrement en garde: « l’UPC et le FPRC constituent une menace pour les populations civiles de Bambari et se heurteront à la Minusca en cas de violence ».

La Centrafrique, un des pays les plus pauvres au monde, peine à se relever du conflit provoqué en 2013 par le renversement de l’ex-président François Bozizé par la rébellion Séléka, à dominante musulmane.

La contre-offensive des anti-balaka, majoritairement chrétiens, a provoqué des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés.

L’intervention de la France en décembre 2013 et des Nations unies a ensuite permis la fin des massacres de masse, l’élection d’un nouveau président et le retour d’un calme relatif dans la capitale Bangui. Mais des groupes armés maintiennent une insécurité permanente dans plusieurs régions du pays avec pour enjeu le contrôle des diamants ou du bétail.

Conflit syrien : de nouveaux pourparlers débutent aujourd’hui

Les délégations des deux camps rivaux en Syrie sont arrivées hier à Genève où doit se tenir une nouvelle série de discussions, sous l’égide de l’ONU, pour tenter de mettre un terme à six années de conflit meurtrier.

Le gouvernement en place à Damas sera représenté par l’ambassadeur de Syrie à l’ONU, Bachar al-Jaafari. Le Haut comité des négociations (HCN), qui rassemble des groupes clés de l’opposition, sera lui représenté par le cardiologue Nasr al-Hariri et l’avocat Mohammad Sabra. Le grand ordonnateur de cette quatrième série de pourparlers qui débute aujourd’hui sera l’émissaire spécial de l’ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, 70 ans, spécialiste des missions difficiles. Contrairement aux trois précédentes sessions qui se sont tenues en février, mars et avril 2016, il espère cette fois que les deux camps accepteront de se parler en direct, autour d’une même table.

La situation sur le terrain en Syrie a toutefois bien changé depuis que les deux délégations se sont retrouvées pour la dernière fois à Genève.

Le régime de Damas, appuyé par ses alliés russe et iranien, a repris Alep, fief de l’insurrection dans le Nord, et l’opposition ne contrôle plus, selon des estimations, que 13% du territoire. Même la Turquie, soutien de longue date de l’opposition, semble avoir adouci sa position et s’est rapprochée de Moscou. Les États-Unis, autre soutien de l’opposition, semblent hésiter sur la politique à suivre en Syrie depuis l’arrivée de Donald Trump.