Solidarité : LES ASSOCIATIONS HUMANITAIRES SE METTENT EN RESEAU

Les associations humanitaires ont procédé samedi dernier au lancement de leur portail numérique à l’hôtel Massaley. L’évènement a été organisé par Voolinks en partenariat avec les associations philanthropiques et Solidaris 223. La cérémonie de lancement a été présidée par le président de Solidaris 223, Balla Mariko en présence de Gabriel Traoré et Alima Traoré, respectivement représentants de Voolinks et de l’Association d’aide aux enfants brulés ou nés avec des malformations. L’initiative vise à donner plus de visibilité aux associations humanitaires, à faciliter la prise en charge des cas critiques et à créer un réseau entre tous les humanitaires sous forme de fédération des associations humanitaires du Mali. Ce portail, selon le président de l’association Philanthropie, Abdoulaye Namandy Tembely, facilitera la tâche aux donateurs, car il leur permettra de faire les différents dons via internet. Par ailleurs, ils pourront aider plus de personnes de façon sécurisée. Il permettra à d’autres associations d’être plus visibles. Abdoulaye Tembely a mis l’accent sur le fait que le domaine de l’humanitaire doit être assaini. Et pour ce faire, les différents acteurs doivent s’unir pour être crédibles. Il a saisi l’opportunité pour rappeler qu’en 2016, la philanthropie a non seulement construit une maison pour une veuve à Sikasso, ouvert et équipé une boutique pour elle, mais aussi a inscrit ses enfants à l’école. Pour lui, on n’a pas besoin d’être Bill Gate ou d’avoir une carte bancaire pour aider des personnes vulnérables. La population du Mali est estimée à environ 15 millions d’habitants, si chacun cotisait au moins 50 Fcfa, on pourrait construire des maisons pour 10 familles vulnérables. Présentant le portail, le représentant de Voolinks a indiqué que son site est «www.leshumanitaires.com ». Il est composé de diverses pages, dont : « rejoindre les humanitaires », « recrutements », « articles et alerte ». Le présent portail entend non seulement créer un espoir pour les personnes en cas de besoin, mais aussi créer une chaîne d’informations entre les associations pour soulager leurs peines, a-t-il ajouté. Quant à Alima Traoré, elle a estimé que ce portail est une aubaine pour les petites associations et une vitrine qui leur offrira une grande opportunité de partenariat avec d’autres associations nationales et internationales. L’association aidant les enfants brûlés, a depuis sa création à nos jours, assuré la prise en charges de plus de 80 enfants brûlés. Balla Mariko a souhaité que le portail devienne la Fédération malienne des acteurs humanitaires afin que les partenaires de l’Etat puissent avoir des interlocuteurs crédibles pour aider les personnes en cas de besoin. Mariam F. DIABATÉ