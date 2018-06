Solidarité envers les personnes vulnérables : L’OGN «AGIR» ET «QATAR CHARITY» FONT ŒUVRE UTILE

L’ONG «Agir» et «Qatar Charity» ont décidé d’évoluer désormais ensemble dans le cadre humanitaire pour venir en aide aux personnes vulnérables de notre pays. Les deux organisations ont encore magnifié leur collaboration par une remise de kits alimentaires à vingt imams du District de Bamako, au cours d’une sobre cérémonie organisée le week-end dernier à l’ancienne Base aérienne. La cérémonie a enregistré la présence de l’épouse du président de la République, Mme Keïta Aminata Maïga, du ministre des Affaires religieuses et du Culte, Thierno Omar Hass Diallo et du directeur de «Qatar Charity», Saïd Zoulghami et nombre d’invités.

Ce don qui n’est que le début d’une série du même genre doit s’étendre à l’ensemble du pays. Cela a commencé d’abord par la remise d’un sac de riz de 50 Kg, d’un sac de sucre de 15 kg, d’un bidon d’huile de cinq litres et de deux kg de lait à chacun des vingt érudits. Outre ces vivres, les donateurs ont aussi distribué, en fin d’après midi, environ 200 plats chauds pour la rupture du jeûne. Ces mets étaient destinés aux militaires et à leurs familles du camp Sounjdata de Kati.

Pour cet évènement qui s’inscrit en droite ligne dans l’opération «Ramadan» de l’ONG «Agir», le coût est estimé à environ 43 millions de Fcfa. Après avoir souhaité un bon mois de carême à tous les musulmans et rendu grâce à Dieu, le Tout-puissant, le premier responsable de «Qatar Charity» s’est pleinement réjoui de cette collaboration avec l’ONG «Agir» pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables, surtout pendant le carême où l’entraide et la solidarité envers son prochain sont des actes bénis par Allah, le Clément et Miséricordieux. Saïd Zoulghami a très bien apprécié l’initiative de la présidente de l’ONG «Agir» qui, rappellera-t-il, a mis une visite à profit au Qatar pour plaider la cause des femmes et des enfants de son pays. Ces couches vulnérables ont subi les affres de la crise que notre pays a vécue. Il a surtout salué le courage de la Première dame qui a sollicité et obtenu une telle collaboration des autorités du Qatar pour soutenir les couches vulnérables de notre pays.

Visiblement très satisfait de ce début de partenariat ONG «Agir »/«Qatar Charity», Saïd Zoulghami a annoncé la réalisation d’autres actions humanitaires au profit des populations vulnérables de notre pays. Il a promis pour les prochains mois, la réalisation d’un forage d’eau, dont le coût est estimé à environ 100 millions de Fcfa.

Après la réception symbolique des vivres, les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction. Visiblement ému par ce geste, l’imam Idrissa Kampo, a salué l’épouse du chef de l’Etat et ses partenaires de «Qatar Charity». Il n’a pas manqué de prier pour le retour définitif de la paix et de la stabilité dans notre pays. Il faut préciser que plus d’un millier de personnes bénéficieront de cette opération conjointe. Déjà la semaine prochaine, les populations de Kita et de Kayes seront concernées par l’opération.

Mohamed TRAORÉ