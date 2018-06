Sikasso : LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL VISITE DES CHANTIERS IMPORTANTS

Le ministre du développement local, Soumana Mory Coulibaly, a dirigé, jeudi dans la région de Sikasso, une mission de suivi de la mise en œuvre du contrat plan Etat-Région de Sikasso et l’opérationnalisation de l’Agence de développement régional. L’objectif de la mission était d’apprécier l’état d’avancement de la mise en œuvre du contrat plan signé par la région, de s’enquérir les résultats engrangés par le conseil régional en matière de promotion du développement économique et de recueillir les préoccupations et attentes des acteurs sur l’exercice de leurs missions, notamment le président du conseil régional et le directeur général de l’ADR.

Le contrat plan Etat/Région de Sikasso, signé en septembre 2015 pour 4 ans, vise à réhabiliter la plaine rizicole de Kléla d’une superficie de 1.100 ha et la piste rurale Kléla/Kouoro Barrage, longue de 23 km. Le coût total de ce contrat plan est de 2,234 milliards FCFA dont les 89,39% sont financés par l’Etat, les 2,45% par la collectivité régionale et les 8,16% par la Coopération suisse. Accompagné des autorités régionales, le ministre du Développement local a, d’abord, visité la piste de dégagement des produits, Kléla/Kouoro Barrage avant de se rendre dans la vaste plaine de Kléla située à une cinquantaine de kilomètres de Sikasso. Au cours de cette visite guidée, le président du conseil régional de Sikasso, Yaya Bamba, a donné d’amples informations à la délégation ministérielle sur les réalisations, les difficultés rencontrées et les attentes des populations.

La satisfaction du ministre était totale au regard des investissements réalisés dans cette plaine. «La Région de Sikasso ne doit pas être seulement l’une des meilleures productrices de coton mais aussi du riz avec les potentialités qui s’offrent à elle», a-t-il lancé.

Soumana Mory Coulibaly a été encore ravi quand il a été informé de la prise en compte du genre dans l’occupation de la plaine. En effet, 60% de la plaine de Kléla est exploitée par les femmes. En plus, plusieurs jeunes ont abandonné les sites d’orpaillage pour venir s’y consacrer à la culture de la pomme de terre.

Le ministre a salué les initiatives des populations locales pour la prise en compte de toutes les franges. Il a également félicité les responsables pour l’utilisation correcte des fonds du contrat plan. Pour la maîtrise d’eau totale réclamée par les producteurs, Soumana Mory Coulibaly a déclaré que les premiers fonds du contrat plan étaient insuffisants pour ces travaux mais que l’Etat allait l’inscrire dans ces priorités. Il a aussi indiqué que 7 régions parmi lesquelles Sikasso a été la première, ont déjà signé des contrats plans avec l’Etat. «Le bon exemple est donné par les Sikassois avec ces premiers résultats satisfaisants», a-t-il apprécié.

Après la visite de la plaine de Kléla, le ministre s’est rendu dans les locaux de l’Agence de développement régional (ADR), un service déconcentré de son département. Il a été briefé par le directeur général Issa Kanté et son personnel sur les domaines d’intervention, le plan de travail, les partenaires et bénéficiaires ainsi que les contraintes et difficultés de l’agence. Soumana Mory Coulibaly a donné des conseils d’encouragement, avant de promettre que l’Etat, dans la mesure de ses possibilités, mettra le service dans les meilleures conditions de travail.

Fousseyni DIABATÉ

AMAP-Sikasso