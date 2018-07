Sikasso : LA CANDIDATE DJÉNÉBA N’DIAYE SUR SA TERRE NATALE

La capitale du Kénédougou, Sikasso, a accueilli, lundi dernier dans la ferveur, Mme Kanté Djénèba N’Diaye, lseule femme candidate à l’élection présidentielle du 29 juillet prochain. Née en 1963 à Sikasso, Mme Djénéba N’Diaye, dite Djébou, était en terrain connu. Elle fut accueillie par de nombreuses femmes, des jeunes et surtout des parents venus féliciter et encourager leur fille pour son courage.

Accueillie en fanfare à l’entrée de la ville, la candidate a été conduite au QG de sa campagne dans le quartier Wayerma où elle a animé un grand meeting de campagne. Malgré une forte pluie dans l’après-midi, les populations ont tenu à assister au premier meeting de la fille du terroir, sur la terre de ses ancêtres. Les responsables de sa campagne dans la région, Mamadou Diallo et Ina Traoré, ont remercié les populations pour la grande mobilisation avant d’évoquer les atouts de la candidate qui incarne la bravoure légendaire des femmes sikassoises, allusion faite à Momo Traoré sœur de Babemba Traoré.

S’adressant à ses parents et sympathisants de Sikasso, Mme Djénéba N’Diaye a demandé aux populations du Kénédougou de voter pour leur sœur et fille seule candidate parmi 24 candidats.

La femme est à la base du développement de la famille, de la nation et de toute l’humanité, a-t-elle souligné. Elle a promis des lignes de crédit aux femmes pour soulager leurs souffrances et de l’eau potable en abondance pour toute la population. Dans son programme de société, Djénéba N’Diaye prévoit la lutte contre le chômage afin de mettre fin à l’exode des jeunes Maliens vers l’Europe.

Pour la candidate, Sikasso, sa ville natale, nourrit tout le Mali grâce à ses potentialités agro-sylvo-pastorales. Elle valorisera donc les productions locales en créant des usines et des unités de transformation.

Djénéba N’Diaye se prononce pour un Mali uni et émergent. Aucun candidat ne doit me battre dans ma ville natale, a-t-elle lancé, avant d’inviter toute la population au retrait des cartes d’électeur.

Fousseyni

DIABATE

AMAP-Sikasso