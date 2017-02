Service social des Armées : REMISE DE DONS AUX FAMILLES DES SOLDATS TOMBES AU FRONT

Dans le cadre des activités de solidarité en faveur des veuves et familles des militaires et paramilitaires tombés au champ d’honneur, une cérémonie de remise de dons a eu lieu vendredi dernier à la base B.

C’était sous la présidence du général de brigade M’Bemba Moussa Kéïta, chef d’état-major général adjoint des Armées.

Le don alimentaire est constitué de 118 tonnes de riz, 18 tonnes de mil, 6 tonnes de sucre, 120 bidons d’huile, des cartons de kits scolaires d’hygiène, de savons et de couvertures. Aussi, un chèque de 2 millions de Fcfa a été remis pour l’achat des kits alimentaires et des moutons pour 60 familles des victimes de l’attentat perpétré au camp du Mécanique opérationnel de coordination (MOC), le 18 janvier dernier à Gao. En plus du geste de solidarité du président de la République Ibrahim Boubacar Kéita, d’autres structures se sont également manifestées telles que la Direction nationale du développement social, la Fondation Orange-Mali, le Collège Horizon, l’Association turque de solidarité et d’entraide «Temps d’aide-Mali», l’ONG Al Farouk, Caritas-Mali ; le Haut conseil des maliens de l’extérieur et l’Ordre national des médecins du Mali.

Le chef d’état-major général adjoint des Armées, le général de brigade M’Bemba Moussa Keïta et le directeur du Service social des Armées, le colonel Samaké Mariétou Dembélé ont remercié le chef de l’Etat et les autres donateurs pour leur grande marque de solidarité et de générosité à l’endroit des familles des victimes.

A. DIARRA