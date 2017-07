Semaine africaine de la science à Bamako : SUCCES ASSURE

Ils étaient nombreux (étudiants, élève et écoliers, chercheurs, et universitaires) à prendre d’assaut l’amphithéâtre de l’Ecole national d’ingénieurs Abderhamane Baba Touré (ENI-EBT). Ils étaient tous là pour participer aux activités de la semaine africaine de la science. Cette semaine qui s’est ouverte hier est une initiative de Next Einstein Forum (NEF). Le thème retenu pour cette première édition dans notre pays est : « Impulser le pouvoir de la science ». Cette rencontre d’une semaine animera des conférences dans plusieurs localités du pays notamment à Nioro du Sahel, Kéniéba, Mopti et Tabakoto.

Moussa Thiam, ambassadeur du NEF au Mali, en collaboration avec les champions locaux de la science et de la technologie et avec le soutien des universités locales et des secteurs public et privé, conduira les quatre jours d’évènements dans le pays.

C’est donc parti pour une semaine de séances passionnantes avec des activités spécifiques, conçues pour permettre aux citoyens de s’engager dans les sciences et rencontrer des scientifiques. L’une des activités phares sera la Caravane de la science, dont l’objectif est de faire le tour de 3 à 5 écoles et le centre culturel pour imprégner les populations de l’importance de la science, d’initier les élèves à la culture scientifique et démocratiser l’accès et l’utilisation de la science.

Selon Moussa Thiam, l’activité permettra de mettre en exergue les avancées scientifiques et technologiques au Mali et également d’inciter les jeunes à poursuivre des études scientifiques. « Notre but est de stimuler et de développer la culture scientifique dans notre pays », a commenté l’ambassadeur du NEF au Mali.

Le programme comprend également un atelier de formation au codage, mais aussi des panels de discussions sur le rôle de la femme dans la science et la technologie, entre autres. Bref ! Cette semaine mettra en évidence les meilleures pratiques pour attirer et retenir les jeunes, en particulier les filles et les femmes, dans les sciences et sur le côté académique.

La semaine renforcera aussi et surtout les réseaux de recherche et les communautés de scientifiques en Afrique. « Nous attendons que les prochaines éditions utilisent la technologie pour faciliter des activités régionales coordonnées. Nous tenons à remercier nos partenaires du secteur public, universitaire et privé pour le soutien apporté à cette initiative. L’Afrique ne fera concurrence sur le plan mondial que s’il existe des investissements durables et coordonnés dans la construction du pipeline de chercheurs et d’innovateurs », a déclaré M. Zomahoun.

Pour l’ambassadeur du NEF dans notre pays, la semaine africaine des sciences qui se tient dans 13 pays d’Afrique élargira ses activités à 30 pays en 2018 et à tous les 54 pays d’ici 2020. « Au-delà des chiffres, le NEF espère que la semaine africaine des sciences va grandir pour englober des activités majeures dans les écoles et les universités et aboutir à la collaboration concrète entre le milieu de la recherche et le secteur privé », a expliqué Moussa Thiam.

Parlant du NEF, M. Thiam dira qu’il a été lancé en 2013, à travers une initiative de l’African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) en partenariat avec la Robert Bosch Stiftung. Le NEF, dit-il, est une plate-forme qui relie la science, la société et la politique en Afrique et dans le reste du monde. Cela dans le but de tirer parti de la science pour le développement humain.

Le NEF estime que les contributions de l’Afrique à la communauté scientifique mondiale sont essentielles pour le progrès mondial. Au centre des efforts du NEF, les jeunes Africains sont la force motrice de la renaissance scientifique de l’Afrique. C’est donc un forum unique axé sur les jeunes. « Nous voulons faire le lien entre la science et la technologie, même les sciences fondamentales, à la vie quotidienne », a déclaré Moussa Thiam.

Rappelons que la semaine africaine des sciences du NEF est la première semaine scientifique coordonnée à travers l’Afrique. L’objectif principal est de développer les scientifiques et les technologues de demain en engageant les écoliers et les jeunes dans des activités scientifiques telles que les caravanes scientifiques et les hackathons.

Les activités démontreront également l’impact critique de la science dans la vie quotidienne. À long terme, les initiateurs espèrent catalyser les investissements dans la recherche et le développement et vulgariser les sciences.

La semaine africaine des sciences est financée par Johnson & Johnson Innovation, Google et les sponsors locaux dans chaque pays.

Mariam A. TRAORÉ