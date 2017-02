Ségou : ARRESTATION DE 4 PRESUMES TERRORISTES

Les militaires du camp Cheickhou Amadou Tall de Ségou ont réalisé hier un grand coup en arrêtant quatre présumés terroristes dans le village de Famissabougou (Commune rurale de Monimpebougou, Cercle de Macina). Il s’agit de Samba Traoré, Aly Diallo, Amady Diallo et Hédé Diallo. Ces quatre présumés terroristes arrêtés, étaient en possession d’un arsenal de guerre notamment un pistolet mitrailleur (PM), un pistolet automatique (PA), trois fusils de chasse, deux coupe-coupe, un couteau, une hache et beaucoup de munitions de calibre 7,62. Ils étaient chacun sur une moto Sanili. Selon les autorités militaires de la 4è Région, c’est au cours d’une opération de ratissage dans la zone de Macina, après les affrontements sanglants qui ont fait 20 morts qu’un détachement de l’armée est tombé dans une embuscade au niveau du village de Famissabougou. Les échanges de tirs ont duré près d’une heure entre les militaires et les assaillants. Les soldats ont alors décidé d’encercler la zone afin de procéder à un ratissage. C’est au cours de ce ratissage que ces quatre individus ont été appréhendés alors qu’ils circulaient à motos, munis d’armes de guerre. Hier, les quatre présumés terroristes ont été présentés au gouverneur de la Région, Georges Togo qui a donné l’ordre de les mettre à la disposition de la gendarmerie pour les besoins d’enquête.

Par ailleurs, des éléments des forces spéciales en partance en mission ont fait un accident entre Ségou et Konobougou. Malheureusement, le bilan est de 3 morts et 9 blessés dont 2 sont toujours en soins intensifs à l’hôpital Nianankoro Fomba de Ségou. Selon les responsables de la région militaire de Ségou, l’accident serait dû certainement à une crevaison des pneus du véhicule.

D. COULIBALY

AMAP-Ségou