Élection présidentielle du 29 juillet : 24 candidatures retenues par la Cour Constitutionnelle

La Cour constitutionnelle a publié ce mercredi à son siège à l’ACI 2000, la liste définitive des 24 candidatures retenues pour le scrutin présidentiel du 29 juillet prochain et a en rejeté six (06).

Les candidatures retenues sont celles de :

Ibrahim Boubacar Keïta Aliou Diallo Choguel Kokalla Maiga Harouna Sangaré Daba Diawara Diébou Ndiaye Kanté Dramane Dembélé Housseiny Amion Guindo Adama Kané Kalifa Sanogo Mamadou Oumar Sidibé Mamadou Igor Diarra Modibo Kadjoké Modibo Koné Modibo Sidibé Mamadou Traoré Mohamed Ali Bathily Moussa Sinko Coulibaly Oumar Mariko Soumaïla Cissé Cheick Modibo Diarra Hamadou Touré Mountaga Tall Yeah Samaké

La présidente de la Cour Constitutionnelle, Manassa Diagnoko a déclaré que la présente décision est définitive et «sans recours» avant d’ajouter que six candidatures ont été rejetées pour non paiement de la caution et défaut de parrainage par la Cour.