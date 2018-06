Santé sexuelle de la reproduction : L’INFSS ÉTRENNE SA CLINIQUE

L’Institut national de formation en sciences de la santé (INFSS) s’est doté d’une clinique : «santé sexuelle de la reproduction» sur financement de l’Agence Andalousie de coopération internationale pour le développement (AACID), à travers l’ONG Médicus Mundi Andalucia. La clinique destinée à la pratique de la santé sexuelle de la reproduction a globalement coûté un peu plus de 243,9 millions de FCFA. L’AACID a apporté une contribution de plus de 196,7 millions de FCFA et l’INFSS a aussi décaissé un peu plus de 47,1 millions de FCFA.

Bâtie dans l’enceinte même de l’Institut, la clinique est composée d’une salle de soins, d’une salle de consultation pour enfants sains et d’une salle pour les consultations prénatales. Elle dispose aussi d’une salle de démonstration, d’une salle d’échographie et des bureaux. L’édifice a été inauguré, hier, par le secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Drissa Diallo.

La clinique va non seulement permettre de faire passer l’apprenant du stade de la formation académique au stade de la pratique professionnelle, en présence de son maitre mais aussi de relever le défi de la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et néonatale. Le représentant de l’ONG, Médicus Mundi Andalucia, Amaga Dolo, a expliqué que ce projet a vu le jour suite à une demande d’appui pour la construction d’un bloc d’appui pour la pratique en santé sexuelle et reproductive. Par ailleurs, il a relevé que projet est destiné à compléter la vision de perfectionnement de la formation de l’INFSS. En outre, le représentant de Médicus Mundi Andalucia a indiqué que la clinique est une étape très importante pour le formateur qui pourra apprécier la qualité de la formation qu’il a dispensée pour l’apprenant et pour la population en termes d’amélioration de la qualité des soins offerts par les nouveaux diplômés de l’Institut.

Juan Avejero, coordinateur général de la coopération espagnole, a déclaré que le Mali est devenu pour son pays, depuis longtemps, une priorité. C’est dans ce cadre que l’une des organisations les plus importantes du pays, appelée Médicus Mundi Andalucia, a été chargée d’établir des projets en faveur de la santé.

Le directeur de l’INFSS dira que ce projet est en phase avec les priorités de la politique nationale de santé publique de notre pays. Cette clinique sera un centre de soins de première ligne en santé sexuelle et reproductive pour les populations environnantes, a expliqué Dr Ousmane Touré. Ceci représente une innovation dans leur environnement de formation et d’enseignement, a-t-il ajouté. Pour le secrétaire général du département en charge de l’Enseignement supérieur, cette approche innovante met un accent particulier sur le savoir-faire et le savoir-être de l’apprenant. il ajoutera que ces savoirs qui sont le pilier de la compétence, devraient s’acquérir par la pratique au sein de l’institut, puis en situation réelle sur les sites de stage. Mais, jusqu’à ce jour ces stages se font dans les centres de santé communautaire (CSCOM) en milieu rural. Ces centres sont en général éloignés, peu équipés et parfois en manque du personnel d’encadrement requis. Cette nouvelle approche permet d’offrir le paquet minimum de soins aux populations riveraines, qui par leur appréciation et suggestions contribueront à améliorer les programmes de formation.

A ce propos, le Pr Drissa Diallo expliquera que c’est une des raisons qui justifient l’implication des autorités locales et des services déconcentrés de la santé depuis la conception du projet. Il a tenu à rappeler aux étudiants que cet outil d’apprentissage pratique est avant tout le leur, car c’est dans la pratique qu’ils peuvent acquérir un savoir-faire et un savoir-être qui sont à la base de la compétence. Il a aussi exhorté les enseignants et encadreurs à prendre soin de ce joyau, avant de demander aux autorités locales l’accompagnement nécessaire pour informer les populations de l’ouverture de la clinique qui offrira des services de proximité.

Médicus Mundi Andalucia, autrement dit en français : «un médecin pour le monde» est une ONG de coopération sanitaire internationale, fondée en 1975 dont le siège social est situé à Grenade dans la région d’Andalouse au Sud d’Espagne. Elle fait partie de la confédération de Medicus Mundi International, créée en 1962 et dont le siège se trouve à Bruxelles.

Fatoumata NAPHO