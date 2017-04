Santé : LE PREMIER MINISTRE MAIGA VISITE LES HOPITAUX

Quelques heures après la passation de service avec son prédécesseur à la Primature, le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maiga s’est rendu ce lundi dans deux hôpitaux de la capitale à savoir l’hôpital Gabriel Touré et celui du Point G. Objectif : s’enquérir de la situation des services hospitaliers en ces moments difficiles pour le pays.

Le chef du gouvernement a visité les services d’urgences des deux hôpitaux de même que quelques services essentiels. Avec les responsables administratifs et le personnel de garde, il a été surtout question des conditions de travail et d’accueil.

Les difficultés ne manquent pas en ces moments marqués aussi par la grève illimitée observée depuis environ un mois par les syndicats de la santé et de l’action sociale.

Le Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maïga, s’est dit impressionné par le courage du personnel médical et mesuré la réalité des conditions de travail. Il les a assurés de la prise en main rapide de la situation sociale dans le secteur dès que son gouvernement sera en place dans un délai très proche. Il a souhaité un prompt rétablissement aux malades et encouragé les parents accompagnateurs.

(CCOM

Primature)