Santé et droits sexuels : UN NOUVEAU PROJET POUR LA RÉGION DE KOULIKORO

Le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) et la Coopération belge ont signé récemment avec le ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, un protocole de partenariat pour la mise en œuvre d’un projet intitulé « Projet de la santé et des droits sexuels et reproductifs » (lutte contre l’excision et les mariages d’enfants, planification familiale) à Koulikoro.

La cérémonie de signature était présidée par le ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Traoré Oumou Touré. Etaient présents, la représentante de l’UNFPA, Mme Josiane Yaguibou, le représentant résident de l’UNICEF au Mali, Fran Equiza et le chef de la Coopération belge, Dr Myriam Bacquelaine et nombre d’invités de marque.

Ce projet financé à hauteur de plus 1,2 milliard de Fcfa vise à renforcer les initiatives en cours en matière d’abandon de la pratique de l’excision et du mariage des enfants. Il s’étend sur une période de deux ans et couvrira 5 Cercles de la Région de Koulikoro (Koulikoro, Nara, Banamba, Kolokani et Dioila).

La représentante du FNUAP a déclaré que depuis plus de 10 ans, les pays africains se sont engagés pour éradiquer les mutilations génitales féminines. Les Nations unies estiment que plus de 200 millions de filles ont subi une forme de mutilation génitale féminine dans 29 pays d’Afrique et du Moyen-Orient où la pratique est la plus courante.

En effet, selon l’Enquête démographique et de santé au Mali (EDSM-V en 2013), parmi toutes les pratiques traditionnelles néfastes, les mutilations génitales féminines et l’excision (MGF/E) restent les plus répandues avec un taux de prévalence de 69 % chez les filles de 0 à 14 ans, 83% chez les filles de 10 à 14 ans et 91% chez les femmes de 15 à 49 ans.

La région de Koulikoro, qui est aujourd’hui particulièrement ciblée, affiche un taux de 94% cette année. « Concernant le mariage précoce, 16% des filles sont mariées avant l’âge de 15 ans et 49% avant 18 ans au Mali », a souligné la représentante de l’UNFPA. Koulikoro enregistre un taux de 71,70% selon l’enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) de 2010.

« C’est dans cette perspective que les trois partenaires ont élaboré ce projet visant à accompagner les efforts du gouvernement et des organisations de la société civile, en matière de prévention et de prise en charge des mutilations génitales féminines mais aussi de protection des filles contre le mariage précoce. Le projet entend aussi contribuer à la lutte contre les fistules obstétricales dans la Région de Koulikoro », a précisé Mme Josiane Yaguibou.

Selon Dr Myriam Bacquelaine, cet engagement constitue un facteur primordial dans la réussite des interventions que le FNUAP et l’UNICEF mènent en collaboration avec des associations locales. Il permettra de donner aux femmes et aux filles de la Région de Koulikoro, un espoir de vie meilleure et une opportunité de devenir des actrices, à part entière, du développement de leur Région et du Mali.

Elle a aussi souligné que ce nouveau programme de coopération accorde une priorité particulière à la situation des femmes maliennes. « La Belgique place l’égalité en droit entre les hommes et les femmes, la lutte contre les discriminations et contre toute forme de violence à l’égard des femmes, au cœur de son programme de coopération », a-t-elle précisé.

Le ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, a, de son côté, vivement remercié tous les partenaires pour cette grande initiative. Mme Traoré Oumou Touré a expliqué que ce projet occupe une place importante pour le département qu’elle dirige par rapport aux objectifs de prévention et de réponse, en matière de violences basées sur le genre (VBG) et spécifiquement les mutilations génitales féminines (MGF).

Pour le ministre, ce projet cadre parfaitement avec les orientations et axes stratégiques définis dans le document de Politique nationale genre. En outre, Oumou Touré a précisé que dans cette lutte, la manière d’intervention compte beaucoup. C’est pour cela qu’elle souhaite que d’ici à deux ans, le projet engrange des succès à Koulikoro. Par ailleurs, elle a invité les initiateurs à étendre le projet à d’autres régions du pays.

T. KIABOU