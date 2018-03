Salon international de l’industrie : LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL A RENCONTRÉ LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

En prélude à la 1ère édition du Salon international de l’industrie du Mali (SIM), prévu du 19 au 21 avril 2018, au Parc des expositions de Bamako, le ministère du Développement industriel, en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie du Mali (CCIM), a organisé, hier, une rencontre d’information et de sensibilisation à l’intention des opérateurs économiques. La rencontre s’est déroulée dans la salle de conférence de la CCIM. A cette occasion, le ministre du Développement industriel, Mohamed Aly Ag Ibrahim, a expliqué qu’il s’agira de mobiliser l’ensemble des acteurs du secteur privé autour de la promotion industrielle du Mali. L’objectif du salon, a-t-il poursuivi, est de partager avec le reste du monde, le potentiel du Mali en matière de développement industriel et à présenter les opportunités qu’offre notre pays afin qu’il soit une destination d’affaires privilégiée. Il s’agira aussi de faire de ce salon un tremplin pour réussir notre décollage industriel, a ajouté le ministre, avant de faire savoir que dans le cadre de la décentralisation du développement industriel, son département, en collaboration avec la CCIM, envisage de définir bientôt d’importants programmes de réalisation et de mise à disposition de zones industrielles modernes conformément au standard international. Ces zones comporteront toutes les commodités pouvant en faire des pôles économiques de développement et de compétitivité, a-t-il précisé. Le ministre du Développement industriel a remercié la Chambre de commerce et d’industrie du Mali pour avoir organisé la présente rencontre. Ce qui, selon lui, témoigne de tout l’intérêt qu’elle porte à l’accélération de l’industrialisation du Mali. Le président de la CCIM, Youssouf Bathily, s’est réjoui de l’initiative du salon qui, estimera-t-il, est un honneur pour les opérateurs économiques locaux. La CCIM ne ménagera aucun effort en vue de la réussite de l’événement, a-t-il assuré. Les invités ont eu droit à une projection de film sur le projet du Salon international de l’industrie du Mali 2018 et sur les potentialités économiques du Mali.

Amadou

GUEGUERÉ