Salon international de l’agriculture de Paris : LE MALI EXPOSE SON POTENTIEL AGRICOLE

Vitrine de la diversité agricole mondiale, le Salon de l’agriculture de Paris constitue une aubaine pour notre pays pour promouvoir son immense potentialité agricole. Et développer des opportunités d’investissement avec les partenaires étrangers

La 54è édition du Salon international de l’agriculture (SIA 2017) s’est ouverte le samedi dernier à Paris sous le thème : « L’agriculture : une passion, des ambitions ». Véritable vitrine de la diversité agricole mondiale, le salon constitue aujourd’hui le rendez-vous annuel des acteurs du secteur agricole à travers le monde : agriculteurs, éleveurs, agronomes, chercheurs, développeur et promoteur de technologies agricoles, bref le monde du secteur agricole dans sa diversité. Ils sont donc venus d’Europe, d’Asie, d’Amérique et d’Afrique.

Le Salon international de l’agriculture, c’est aussi un lieu de rencontre, de découverte et d’échange de technologies agricoles où il est surtout question de l’excellence et de la modernité de l’agriculture et de son avenir. Notre pays est fortement représenté cette année au SIA à travers le ministre de l’Agriculture, Kassoum Denon, accompagné d’une forte délégation composée du président de l’APCAM, Bakary Togola, du directeur général de l’Institut d’économie rurale (IER), Dr. Boureima Dembélé, du PDG de l’Office du Niger, Dr. Mamadou M’Baré Coulibaly, du directeur général adjoint de la CMDT, Cheick Tidiane Doucouré, des producteurs agricoles, des transformatrices, des agro-industriels.

Ainsi, le stand du Mali qui constitue la grande attraction du pavillon Afrique, affiche une large gamme de produits agricoles made in Mali (mangues fraiches et transformées, différentes variétés de riz de l’Office du Niger, jus et cadeaux de l’IER issus de la transformation des fruits sauvages, différents variétés de coton fibre de la CMDT, infusions de produits locaux de Sahel industrie, confitures de mangues de Yanfolila). Le secteur agricole malien est présent dans toute sa diversité.

La cérémonie d’ouverture de la 54è édition du SIA, présidée par le président de la République française, François Hollande, a enregistré la présence du ministre malien de l’Agriculture, Kassoum Denon, au côté de plusieurs de ses homologues africains, européens, américains et asiatiques. En effet, François Hollande qui inaugurait ce salon pour la cinquième et dernière fois, a insisté sur la « solidarité » des Français envers des agriculteurs du monde entier qui font face à des difficultés récurrentes. Aux agriculteurs français, éprouvé par deux années de crise, le chef de l’Etat français lancera : «Aujourd’hui s’ouvre un salon qui n’est pas comme les autres, marqué par une profonde tristesse et par la gravité des crises que nous traversons ». Il a ainsi mis en garde les candidats à l’élection présidentielle qui préconiseraient une sortie de l’Union européenne et donc de la politique agricole commune (PAC) de l’Union Européenne. « Il faut quand même se souvenir de ce qu’était l’agriculture sans l’Europe et ce que peut être l’agriculture avec l’Europe. Il y a une politique agricole commune qu’il va falloir repenser mais qu’il va falloir surtout préserver parce que si la PAC est mise en cause vous allez voir la situation que vont avoir beaucoup d’agriculteurs », a-t-il indiqué.

Après cette brève intervention, les ministres invités sont allés à la découverte des stands de leurs pays respectifs. Ainsi au stand « Mali », c’est un ministre de l’Agriculture très enthousiaste qui a découvert en compagnie de son homologue ivoirien, Mamadou Sangafowa Coulibaly, le savoir-faire du monde agricole et d’agroalimentaire malien.

Productions record. Se prêtant questions des journalistes français, le ministre de l’agriculture, Kassoum Denon, dira que le SIA est une opportunité pour exposer la diversité et la qualité des produits agricoles du Mali. Parlant des potentialités agricoles de son pays, il rappellera que le secteur agricole participe à hauteur de 45% à la formation du Produit intérieur brut (PIB), contribue pour près de 75% aux recettes d’exportation et assure des revenus à près de 80% de la population. « La production agricole est diversifiée, comportant des cultures vivrières, des cultures industrielles, des cultures fruitières et des légumineuses, les produits de l’élevage, de la forêt et de la pêche. L’économie du Mali repose essentiellement sur le secteur rural. Il dispose d’un important potentiel agro-sylvo-pastoral et halieutique caractérisé par une grande diversité agro-écologique se traduisant par des systèmes de production agricole allant des systèmes à base de coton au sud au système oasien à l’extrême nord en passant par les systèmes à base de céréales sèches et les systèmes pastoraux (semi-sédentarisé ou transhumant), d’un potentiel considérable en terres agricoles.

Car, sur les 43,7 millions d’hectares utilisables pour l’agriculture et l’élevage, seuls 7 millions d’hectares (soit 4,5%) sont cultivés, des ressources animales abondantes et diversifiées. Le cheptel malien est l’un des plus importants de la sous -région (gros et petits bétails) », a-t-il indiqué.

Le ministre Denon indiquera également que le Mali, ce sont aussi d’importantes ressources en eau notamment deux fleuves (Niger et Sénégal et leurs affluents) qui drainent par année moyenne 70 milliards de m3 d’eau et offrent un potentiel irrigable estimé à plus de 2,2 millions d’hectares avec un potentiel forestier et faunique significatif.

Il faut noter que le vendredi soir déjà, le ton ce grand forum agricole a été donné par le ministre français de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, lors du diner offert à la quarantaine de ses homologues présents à Paris.

Le ministre Le Foll a profité de cette occasion pour magnifier les relations de coopération que la France entretient avec ces pays. Pour ce qui concerne le Mali, il rappellera le parcours du combattant engagé par notre pays à la quête d’une paix durable et a assuré de l’engagement de la France à accompagner le Mali dans ce chantier comme dans celui de son développement.

Il a ainsi félicité le ministre Kassoum Denon pour les progrès enregistrés par le Mali cette année dans le secteur de l’agriculture.

« Le Mali est un pays exemplaire qui malgré la grave crise sécuritaire qu’il traverse, a su faire développer son agriculture de façon impressionnante. Mon frère Denon, votre pays annonce cette année des productions record aussi bien en cultures céréalières qu’en coton-culture. Ce qui place le pays dans le peloton de tête des grands pays producteurs agricoles africains. Tout cela nous réconforte dans l’idée que la France ne s’est pas trompée en 2011, lorsqu’elle a pris la décision historique d’aider le Mali à bouter les terroristes hors de ses frontières.

Ces productions agricoles record sont déterminantes dans la relance économique du Mali », a-t-il indiqué en félicitant le ministre Denon.

Il faut rappeler que le Salon de l’agriculture de Paris a dédié la journée du lundi à notre pays « Journée du Mali » pour permettre à notre pays d’exposer son potentiel agro-industriel aux éventuels investisseurs dans le domaine de l’agriculture. Beaucoup d’activités programmées par la délégation malienne agrémenteront cette journée.

