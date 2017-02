Route Tombouctou-Goundam : UN MILITAIRE TUE DANS L’EXPLOSION D’UNE MINE

Le caporal Fousseini Guindo est tombé au champ d’honneur, mercredi vers 15 heures. Ce soldat a trouvé la mort suite à l’explosion d’une mine sous un véhicule d’un convoi militaire, sur l’axe Goundam-Tombouctou, au niveau de la localité d’Acharane.

Selon nos contacts, le véhicule dans lequel le caporal Guindo se trouvait a sauté sur une mine, faisant aussi au moins quatre blessés parmi les soldats. Les blessés ont été évacués à l’hôpital de Tombouctou. L’axe Goundam-Tombouctou est devenu celui de la mort pour nos soldats. La liste des victimes des attaques sur cette route ne cesse de s’allonger. Sans qu’une solution idoine ne soit trouvée. Le tronçon entre la Cité mystérieuse et le chef-lieu de cercle est connu pour être un lieu d’embuscade par excellence pour les terroristes ou autres bandits de grands chemins. Il est grand temps que nos forces de défense et de sécurité mènent des opérations dans la zone d’Acharane pour traquer les terroristes qui s’y terrent depuis longtemps. Ils perpètrent régulièrement des attaques sanglantes contre les convois militaires et dépouillent les civils voyageurs de leurs biens.

En 2016, pas moins d’une dizaine de nos soldats ont été tués sur cette route au cours de différentes attaques. Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants d’alors, Tiéman Hubert Coulibaly, s’était rendu dans la zone pour encourager les soldats et les exhorter à rester vigilants.

A. DIARRA