Revue de la DNSEP : POUR COMMUNIQUER AVEC L’ENSEMBLE DES ACTEURS DU SPORT

La Direction nationale des sports et de l’éducation physique (DNSEP) dispose, désormais, de sa propre revue. Elle s’appelle Revue DNSEP et a été, officiellement, lancée, le mercredi 14 juin, lors d’un dîner de presse qui s’est déroulé dans la cours de la DNSEP. La cérémonie de lancement était présidée par le directeur national des sports et de l’éducation physique, Ibrahima Fomba, en présence de son adjoint, Aliou Maïga et de deux conseillers techniques du ministère des Sports, Allaye Samassékou et Karim Sangaré. Dans une brève allocution, le directeur national des sports et de l’éducation physique rappellera que la création d’une revue par la DNSEP entre dans le cadre de l’exécution de la Politique nationale de développement du sport (PNDS) élaborée par le ministère des Sports, sous la houlette du ministre Housseïni Amion Guindo et qui a été adoptée en conseil des ministres, en 2015.

«La création de cette revue, précisera Ibrahima Fomba, a pour but de faire connaître la DNSEP et d’informer les Maliennes et les Maliens sur nos activités et, en même temps, communiquer avec l’ensemble des composantes du sport national». «Depuis 2015, nous sommes engagés dans une dynamique de réformes. Il y a une nouvelle vision de l’administration du sport et nous sommes convaincus que la communication joue un grand rôle dans le développement du sport», ajoutera Ibrahima Fomba, en indiquant que la nouvelle revue sera également «un espace disponible pour ceux qui voudront, à travers des contributions, partager leur passion du sport, à travers des articles, des interviews et des témoignages».

Les deux conseillers du ministre des Sports, Allaye Samassékou et Karim Sangaré, ont salué, chacun, le lancement de la nouvelle revue, avant de féliciter la DNSEP pour son initiative et ses «idées novatrices».

«La communication est à la base du développement du sport, c’est le socle du développement de toutes les disciplines. Le cabinet ne peut que se réjouir du lancement de cette revue», insistera Allaye Samassékou, en rendant hommage au directeur national des sports et de l’éducation physique, Ibrahima Fomba, pour «son dynamisme et sa volonté de faire bouger les choses». «Sans faire du griottisme, je dois avouer qu’il (Ibrahima Fomba, ndlr) abat un travail extraordinaire à la tête de la DNSEP», conclura le conseiller chargé du sport au sein du département de tutelle. Auparavant, le directeur national-adjoint des sports et de l’éducation physique, Aliou Maïga, avait indiqué que le lancement de la nouvelle revue sera suivi, dès fin juin, de la semaine sportive qui regroupera les 34 fédérations sportives reconnues par le ministère des Sports. L’organisation de cette semaine sportive a pour but principal de rassembler toutes les fédérations pour une détente au sein du monde sportif, dira Aliou Maïga, en précisant que la première journée de la manifestation sera marquée par un grand défilé auquel seront conviées toutes les fédérations et qui se déroulera sur le boulevard de l’Indépendance. «Le cabinet a déjà donné son quitus pour l’organisation de cette manifestation et la DNSEP mettra tout en oeuvre pour une participation de l’ensemble des fédérations sportives», annoncera le directeur national-adjoint des sports et de l’éducation physique.

Souleymane B. TOUNKARA