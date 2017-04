Réunion du Comité de suivi de l’Accord : DE GRANDS PAS DANS LE PROCESSUS DE PAIX

Parmi les décisions importantes prises par lors de cette rencontre, on peut retenir l’installation des autorités intérimaires de Tombouctou et de Taoudenit avant le 13 avril prochain

L’espoir est permis, bien que tous les signaux ne soient pas encore au vert. Réuni pour la 16è fois, le Comité de suivi de l’Accord pour la paix et la réconciliation était en conclave depuis lundi au CRES de Badalabougou. La rencontre, présidée par le diplomate algérien Ahmed Boutache, en présence du haut représentant du président de la République, a enregistré la participation de toutes les parties : gouvernement, groupes armés de la CMA et de la Plateforme, médiateurs internationaux avec, à leur tête, l’Algérie et, bien sûr, la MINUSMA. Au terme de deux jours de travaux, la satisfaction des participants est totale. Ils ont eu droit à plusieurs exposés, tous concernant des activités prévues par l’Accord pour la paix. Si le premier jour était essentiellement consacré au suivi des recommandations du CSA du 10 février dernier, le second était quasiment dédié à l’information et aux décisions. Ces informations étaient relatives aux conclusions de la récente Conférence d’entente nationale qui a pu réunir toutes les composantes de notre société. Quant aux décisions, elles concernaient certains points de blocage largement débattus à la Conférence d’entente nationale. Le train, brillante métaphore du chef de l’Etat dans son discours d’ouverture de la grande rencontre de la semaine dernière, avait démarré sans certains passagers. Mais à l’arrivée, presque tous y étaient, y compris la CMA et l’opposition politique. Baba Hakhib Haidara, en sa qualité de président de la commission nationale d’organisation, a entretenu l’assistance sur la quintessence du rapport dont il a remis une copie au chef de l’Etat. L’ancien ministre Zahabi Ould Sidi Mohamed, responsable de la commission DDR a, lui aussi fait le point de ses activités. Les débats étaient houleux autour de sujets sensibles, notamment celui concernant les autorités intérimaires de Tombouctou et de Taoudenit. Ensemble, les acteurs ont décortiqué les points de blocage avant de passer, au peigne fin, les difficultés rencontrées dans le fonctionnement effectif de celles de Kidal et de Ménaka, déjà installées. Autre sujet important évoqué : le processus de révision constitutionnelle et le calendrier électoral arrêté par le gouvernement. Sur ce point, et certainement d’autres, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Mohamed Ag Erlaf et le ministre de la Défense et des Anciens combattants, Abdoulaye Maïga, ont participé aux débats d’hier. Les franches discussions ont permis de mettre d’accord les différents acteurs sur des points sensibles tels que la libération du camp 1 de Kidal au profit du Mécanisme opérationnel de coordination (MOC). Le comité a également réussi à trouver une date consensuelle pour l’installation des autorités intérimaires de Tombouctou et de Taoudenit. Ce sera avant le 13 avril prochain. Les modalités pratiques restent cependant à déterminer à un autre niveau, selon un diplomate. Concernant les mesures sécuritaires, la CMA et la Plateforme se sont engagées à fournir la liste certifiée de leurs combattants dans les meilleurs délais pour les patrouilles mixtes à Tombouctou et à Kidal. De même, ils ont décidé de faire arrêter, au compte du MOC, les modalités de mise à disposition des équipements militaires prévus pour les patrouilles mixtes le plus rapidement possible. Le patron de la délégation de la CMA, Mahamadou Djeri Maiga, s’est dit « satisfait » de cette rencontre notant une réelle volonté de toutes les parties à accélérer le processus de retour du vivre ensemble.

Amadou M. CISSE