Retour de l’administration à Kidal : LE GOUVERNEUR S’INSTALLE

La remise en état de la station de l’EDM, la préparation de la rentrée scolaire prochaine et l’identification des bâtiments pouvant accueillir l’administration seront les actions majeures à mettre en œuvre, avant la fin du mois

La première visite du gouverneur de Kidal dans sa circonscription administrative en août dernier a donné un coup d’accélérateur au processus de retour de l’administration dans cette région septentrionale. Il est encore retourné mardi faire des réglages.

Joint au téléphone, le gouverneur Sidi Mohamed Ichrach a indiqué qu’il est bel et bien installé et que sa sécurité est véritablement assurée par la CMA. « La première visite cruciale nous avait permis d’engager des discussions directes avec toutes les composantes de la région (notabilités, leaders religieux, société civile, femmes et jeunes) sur le retour définitif de l’administration dans la région et de définir certaines modalités avec la CMA. Cette fois-ci, nous sommes dans la concrétisation de ses engagements ». Ces propos du chef de l’exécutif rassurent sur les avancées enregistrées dans la quête de stabilité.

« Ainsi, dès mon arrivée, nous avons procédé, en compagnie du président de l’Autorité intérimaire, Alassane Fagaga et du commandant de la Force Barkane au Mali, général Christian Allavene, au lancement des travaux de remise à niveau de la station de l’Energie du Mali (EDM) Kidal » a expliqué le gouverneur.

Pour lui, la réhabilitation de l’EDM constituait une demande urgente des populations de la région. Barkane fournira les pièces de rechange des matériels défectueux et le travail technique est assuré par l’équipe technique de l’EDM, mobilisée à cet effet a indiqué le chef de l’exécutif régional.

Pour le gouverneur, des actions majeures sont prévues d’ici fin septembre. « Nous avons engagé des réflexions sur la tenue d’un atelier de lancement de la rentrée scolaire dans la région. Il s’agit donc de réunir à Kidal tous les acteurs de l’éducation de la région, responsables de la CMA et société civile pour définir les modalités techniques de la réouverture des classes et discuter la question cruciale de la sécurisation des écoles et du personnel enseignant.

Il faut noter que l’une des conséquences de la crise dans la région, c’est vraiment la fermeture des classes et les enfants abandonnés à leurs propres sort sont devenu des proies faciles pour les bandits armés et autres narcotrafiquants a souligné Sidi Mohamed Ichrach La réouverture des classes est une attente forte de la société civile qui je pense sera bientôt effective. En tout cas, on y travaille avec la commission éducation de la CMA », a t-il précisé.

Par ailleurs, il a révélé qu’il procèdera à l’identification de bâtiments pouvant abriter les premiers services de l’administration à installer d’ici le mois prochain.

Le constat est sans équivoque. Du gouvernorat aux autres directions régionales, l’état de délabrement des locaux est tel que nous avons estimé qu’il faut un véritable projet de réhabilitation. , le gouvernement à travers les départements en charge de l’Administration territoriale, de la Défense et du Développement social sont en train de prendre des dispositions urgentes.

Désormais, le gouverneur est installé à Kidal. Un retour qui a suscite beaucoup d’espoir aussi bien dans notre pays qu’au niveau des partenaires et pays amis du Mali, engagés dans le processus de mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation, issu du processus d’Alger.

Il faut rappeler que le retour effectif de l’administration dans cette région est un pas décisif vers la paix dans le Septentrion de notre pays. Il illustre le retour de la confiance entre le gouvernement et les groupes armés signataires de l’Accord.

Sidi Mohamed Ichrach estime que son retour constitue l’amorce du processus du redéploiement de l’administration. « Je suis là et tout se passe très bien. Nous allons travailler inlassablement de concert avec les acteurs sur le terrain pour réaliser les objectifs fixés. Mais déjà, je peux vous affirmer que le retour effectif est pour très bientôt » a assuré le gouverneur de Kidal.

Doussou DJIRE