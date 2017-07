Résultats du DEF 2017 : UN TAUX NATIONAL D’ADMISSION EN HAUSSE DE PRES DE 18 %

Les résultats du Diplôme d’études fondamentales (DEF 2017) ont été officiellement proclamés hier sur l’ensemble du territoire national. Ils étaient 256 320 inscrits cette année au DEF. 241.095 se sont présentés, et parmi eux, 115.595 ont été déclarés admis, soit un taux national d’admission de 47,95%, contre 30,02% en 2016. Ce taux national d’admission fait donc un bond de 17,93%.

Avec ses 32,49%, l’Académie d’enseignement de Koutiala (Région de Sikasso), a enregistré le taux de réussite national le moins élevé, tandis que l’Académie d’enseignement de Gao a obtenu le taux national d’admission le plus élevé avec 84,96%.

Dans une interview accordée à notre équipe de reportage, le directeur du Centre national des examens et concours de l’éducation (CNECE), Pr Mohamed Sidda Maïga a expliqué le système de calcul de la moyenne d’admission.

Il a précisé que les candidats au DEF ont été admis avec 10 de moyenne au moins. Est donc naturellement admis d’emblée le candidat qui a obtenu 10 ou plus.

Par ailleurs, notre interlocuteur a précisé que la moyenne de classe de l’élève qui a eu 9 ou 9,99 de moyenne à l’examen, a été prise en compte pour un quart des candidats. C’est-à-dire que qu’on a multiplié la moyenne de l’examen de l’élève par 3 plus la moyenne de classe et le tout a été divisé par 4. Le directeur du CNECE a également rappelé que la Région de Kidal a présenté cette année 62 candidats au DEF. Parmi ceux-ci, 52 ont été déclarés admis, soit un taux régional de réussite de 83,87%. 114 candidats ont par contre composé au camp de réfugiés de M’Bera, dans le cercle de Bassikounou (Mauritanie). 77 candidats ont pu décrocher le DEF dans ce camp de réfugiés, soit un taux de réussite de 67,54%.

Le directeur du Centre national des examens et concours de l’éducation estime que le taux d’admission peut s’expliquer par plusieurs facteurs. Il cite la motivation et l’engagement des enseignants, des élèves et des parents d’élèves pour la réussite de leurs enfants et des cours de remédiation du Programme d’urgence sociale du président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, démarré en mars dernier.

Le Pr Maïga rappelle que ce programme a permis de faire des cours de soutien sur l’ensemble du territoire national pour tous les élèves de 9è année.

Il convient de rappeler qu’après le DEF, suivront les résultats du Baccalauréat 2017, le 19 juillet prochain.

Les résultats des examens des Instituts de formation des maitres (IFM), du Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) et des Brevets de technicien (BT1 et 2) sont respectivement prévus les 22 et 26 juillet.

Sidi Y. WAGUE