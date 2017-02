Restitution de la COP22 de Marrakech : MIEUX DEFENDRE LA NATURE

Les changements climatiques est une question de portée hautement scientifique et de développement

Après Ségou en janvier dernier, la capitale des rails a accueilli les 8 et 9 février 2017, la restitution des travaux de la 22è Conférence des parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP22), tenue du 7 au 18 novembre dernier dans la ville marocaine de Marrakech. Notre pays y était représenté par une forte délégation conduite par le ministre de l’Environnement, de l’Assainis-sement et du Développement durable, Mme Keïta Aïda M’Bo.

La remarquable participation de notre pays à cette conférence s’est illustrée par la tenue d’un stand au pavillon de l’Afrique. Ce local a abrité plusieurs activités. Un public des grands jours a suivi la série de présentations de projets innovants dans la lutte contre les changements climatiques, les projections de films, notamment, sur la protection du fleuve Niger. Les travaux de négociation de Marrakech ont porté essentiellement sur la concrétisation de l’Accord de Paris conclu en 2015 en France. Le département de l’Environnement, de l’Assainis-sement et du Développement durable a entrepris la restitution des résolutions dans chacune des régions. Le devoir d’informer les populations maliennes a été correctement exécuté à Kayes. Les participants ont été sensibilisés à hauteur de souhait. Ils sont désormais bien armés pour défendre leur environnement

de vie.

La session de Kayes s’est déroulée dans la salle de conférence du gouvernorat. Elle était présidée par le conseiller aux affaires administratives et financières du gouverneur, Moussa Aly Maïga. Il était assisté par le général Biramou Sissoko, conseiller technique du ministre et Mme Sidibé Aminata Diallo, membre du réseau des Femmes africaines ministres et parlementaires. Le forum a enregistré la participation des représentants de toutes les couches socioprofessionnelles de la région.

Le président de la séance a rappelé que le changement climatique est une question de portée hautement scientifique et de développement. Il oriente notre futur et le devenir de l’humanité toute entière. La lutte contre les effets néfastes du phénomène est une priorité nationale. C’est un pilier dans les choix de développement socio-économique du Mali, souligne-t-il.

Les couches sociales démunies sont les plus exposées. Elles sont vulnérables à cette menace climatique. D’où l’intérêt de la présente restitution pour informer sur les dangers qui menacent la planète dont notre pays est une image grossie. Les échanges vont aider à une prise de conscience de la nécessité de changer de comportement en matière de protection de l’environnement et de gestion des ressources naturelles.

Les experts maliens ont entretenu, pendant deux jours, les participants sur la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). L’Accord de Paris, les activités du Mali à la COP22 et les résultats des négociations ont été magistralement exposés. Les perspectives pour la mise en oeuvre de l’Accord de Paris et les recommandations de Marrakech ont été détaillées. Le rôle de tous a été bien cerné dans l’intégration des changements climatiques dans les Programmes de développement économique, social et culturel (PDESC) des collectivités et la thématique femmes et changements climatiques.

D’autres présentations ont porté sur le thème : femmes et changement climatique, la situation des forêts, de la faune et de la flore dans la région de Kayes, les activités du projet des aires protégées de la région et la projection d’un film documentaire sur la participation du Mali à la COP22. Les débats et les échanges qui ont suivi les différents exposés ont permis d’éclairer la lanterne des participants, a déclaré Moumouni Sidibé, conseiller technique à l’Agence de développement de la région (ADR) de Kayes. « Ces deux jours d’exposés et d’échanges nous ont permis de nous familiariser avec beaucoup de termes et de mots qui relèvent du jargon des spécialistes en changement climatique », a-t-il poursuivi.

Les participants, à travers les informations reçues, mesurent à présent le danger qui menace l’environnement par la faute de tout le monde. Les techniciens du développement seront les relais auprès des populations pour réussir un véritable changement de comportement.

C. A. DIA