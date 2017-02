République islamique d’Iran : LE 38è ANNIVERSAIRE DE LA REVOLUTION A VECU

Après la révolution populaire du 11 février 1979, la République islamique d’Iran fut proclamée et instaurée le 1er avril 1979 à la tête de laquelle Rouhollah Khomeini devint le guide suprême. Le 38è anniversaire de la victoire de la révolution populaire de la République islamique d’Iran a été célébré le samedi 11 février 2017. A cette occasion, le chargé d’Affaires par intérim de l’ambassade de la République d’Iran dans notre pays, Dr Aliakbar Rezaei, a organisé le vendredi dernier une réception à sa résidence. Plusieurs convives étaient de la fête parmi lesquels le ministre de la Promotion de l’Investissement et du Secteur privé, Konimba Sidibé, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de l’Intégration africaine, Oumar Dao et la colonie iranienne résidant dans notre pays. Après l’exécution des hymnes nationaux de notre pays et de l’Iran, Oumar Dao a déclaré que la célébration du 38è anniversaire de la révolution iranienne est une occasion de jeter un regard sur le chemin parcouru depuis l’avènement de la République islamique d’Iran. C’est aussi une occasion de saluer la stabilité de l’Iran dans un environnement régional dominé par des foyers de tension. La signature de l’accord nucléaire en juillet 2015 et son entrée en vigueur en janvier 2016 ont ouvert de nouvelles perspectives de coopération entre l’Iran et le reste du monde. A cet égard les relations bilatérales entre l’Iran et le Mali se trouvent sur la rampe de relance avec l’intensification des échanges des délégations de haut niveau, a indiqué le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de l’Intégration africaine. Il a, par ailleurs, rappelé que la visite officielle effectuée par le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, en juillet 2016 à Bamako a été un événement diplomatique majeur pour la relance et le renforcement de la coopération fraternelle entre notre pays et l’Iran. « Le Mali et l’Iran s’attèlent actuellement à la mise en oeuvre des résultats de cette visite du diplomate iranien. De même la visite du président de l’Assemblée nationale, l’honorable Issaka Sidibé, à Téhéran en janvier 2017 à la veille de la Conférence de l’union des parlements de la coopération islamique (UPCI) atteste la qualité des relations d’amitié et de coopération entre le Mali et l’Iran. Grace à la volonté affichée des plus hauts dirigeants malien et iranien la coopération entre nos deux pays se reformera dans l’intérêt de nos deux peuples », a-t-il ajouté. De son côté, le chargé d’affaires par intérim à l’ambassade de l’Iran a rappelé qu’il y a 38 ans, la révolution islamique de l’Iran a triomphé sous la direction de l’imam Khomeiny et grâce au soutien indéfectible du peuple iranien. « Le système politique de la République islamique iranienne a été adopté suite à un référendum organisé 50 jours après la victoire éclatante de la révolution. Ce système qui a continué sa marche sous le leadership éclairé et constant du guide suprême l’Ayatollah Khomeiny est plus dynamique sous la direction du président actuel Dr Hassan Rohani », a-t-il expliqué. Dr Aliakbar Rezaei a, en outre, noté que le peuple iranien a eu à faire face à une multitude de défis, notamment les agressions extérieures, les guerres, les sanctions injustement imposées et une iranophobie exacerbée durant les 30 dernières années. Le diplomate iranien a également rappelé que la politique de son pays et ses relations avec d’autres Etats du monde sont basées sur une compréhension réelle, mutuelle et un respect réciproque. C’est sur cette base, a-t-il ajouté, que les relations irano-maliennes se sont établies après la révolution islamique du 11 février 1979.

S. Y WAGUé